Робота за комп`ютером може призвести до астми і раку

Комп`ютер вже настільки міцно увійшов до нашого життя, що сьогодні неможливо собі уявити офісного працівника без цієї "диво-машини". Але, на жаль, залізний друг не робить позитивного впливу на людське здоров`я. А довготривале перебування за комп`ютером загрожує значним збільшенням сторінок медичної картки.

Розмови на тему – чим шкідливий комп`ютер і наскільки – громадськість обговорює ще з часів 486-процесорів. Живуть ще в людській пам`яті часи, коли користувачі, щоб уникнути страшного випромінювання, вішали на монітори каламутні захисні екрани і обставляли комп`ютер всілякими амулетами і рослинами. Після того, як у вжитку з`явилися вбудовані захисні сітки, розмови про шкоду комп`ютера припинилися. Проте, на сьогоднішній день цю проблему до кінця не вирішили. Єдине в чому сходяться всі медики – робота за комп`ютером має бути не довготривалою, або з перервами.

Особливо лякає медичних працівників 15-годинне перебування людей за комп`ютером у так званій позі "зю". Такі посиденьки призводять зазвичай до плачевного стану: починаючи від легенів сухості в очах і ломки в "кістках" і закінчуючи інсультом. До речі, останньою недугою страждають в основному юні користувачі Інтернету, "аськи" та інших досягнень сучасної цифрової епохи. Тому, лікарі рекомендують обмежити перебування за комп`ютером шкільним уроком – сорок п`ять хвилин.

Між іншим, у переліку хвороб користувачів ПК вже сформувалися так би мовити профдіагнози. Одним з таких є – "синдром червоного ока". До нього схильні практично всі офісні працівники. Річ у тім, що коли ми дивимося на монітор, то рідше блимаємо, і очі, при цьому, недостатньо зволожуються. У підсумку ближче до вечора на білці ока з`являється судинний малюнок. Це, говорять люди в білих халатах – перший крок до хронічного кон’юктивіту. Щоб не бути нащадком графа Дракули, лікарі радять робити перерви. Вони стверджують, що вже через 45 хвилин з`являються перші ознаки зорового стомлення, а через 2 години різко знижуються зорові функції.

Менше навантаження на зір надає прочитування інформації з екрану дисплея, велику – її введення. А найсильніше стомлення викликає робота в діалоговому режимі і комп`ютерна графіка. Крім того, очі швидше втомлюються, коли доводиться постійно переміщати погляд з екрану на клавіатуру або паперовий лист. Між іншим, модні темні клавіатури з білими буквами стомлюють очі швидше.

Полегшити навантаження на очі можна, – стверджують фахівці. Для цього потрібно стежити, щоб монітор знаходився на відстані 70 см і на нього не падали сонячні промені або світло яскравої лампи. А ще в перервах між роботою за комп`ютером потрібно робити зарядку для очей. Достатньо швидко моргнути очима разів 50 і після цього пообертати ними спочатку за годинниковою стрілкою, а потім проти. Дуже допомагають спектральні окуляри для роботи з комп`ютером. У таких окулярах зона ясного бачення відповідає переміщенню погляду під час роботи з дисплеєм, а лінзи – світлофільтри відсівають дуже сильне світло синьої частини спектру і пропускають потрібні зелену, жовту, оранжеву і червону частини.

Ще один комп`ютерний монстр, що негативно впливає на здоров`я людини, – комп`ютерний пил. Якщо не протирати свого залізного друга спеціальною серветкою з антистатиком – можна запросто отримати астму. Пил, який осідає на системному блоці, розноситься комп`ютерним вентилятором з невидимою швидкістю.

Небезпечні клавіатура і мишки. Те, що неправильне має в своєму розпорядженні цих невід`ємних складових ПК призводить до "синдрому зап`ястка", тобто до затискання серединного нерва в зап`ястному каналі при частих рухах руки, що повторюються. Раніше на нього страждали тільки музиканти і ті, хто постійно працює на вібруючих механізмах. Тепер ця недуга розвивається і в користувачів ПК. Основні симптоми – відчуття паління, оніміння і легкого болю в пальцях.

Найбільш страшне, до чого може призвести комп`ютер – пухлини головного мозку. Цю та інші не менш небезпечні хвороби можна отримати при використанні бездротового підключення до Інтернету. Сьогодні, практично у всіх крупних містах України зайти в Інтернет можна по повітрю в радіусі декількох десятків метрів від точки доступу. Знаходяться ці самі крапки біля академічних установ, крупних готелів і серйозних ресторанів. Прямо на вулиці. Підключаючись таким чином до Інтернету ви опиняєтеся в самому центрі електромагнітного поля Wi-Fi, яке і сприяє розвитку пухлини головного мозку. Між іншим, в деяких країнах вже заборонили установку устаткування Wi-Fi.

До речі, загрозу для людського здоров`я являють і ноутбуки. Вони, на думку фахівців, схильні до піротехнічних ефектів. Це відбувається через те, що оболонка батарей – акумуляторів не витримує перегріву і спалахує в самий невідповідний момент. Такий випадок відбувся минулої осені в аеропорту Лос-Анджелеса. Власниця нового ноутбука, поки чекала свого літака, вирішила відправити декілька листів. Проте працювати їй довелося недовго, через декілька хвилин ноут у руках дівчини спалахнув яскравим полум`ям. Все закінчилося виплатою компенсації виробником техніки. Між іншим, після цього випадку практично всі крупні виробники ноутбуків почали кампанію з заміни пожежонебезпечних батарей живлення.

Утро.ua