5 фруктів в день захистять від раку

Недостатнє вживання фруктів - один з чинників розповсюдження онкологічних захворювань. Нове дослідження, проведене за ініціативою Всесвітнього фонду досліджень раку, показує, що близько 80% людей не вживають достатню кількість фруктів, необхідну для профілактики деяких видів раку.

Фахівці Фонду стверджують, що нормою є вживання 5 порцій фруктів щоденно, щоб забезпечити антираковий захист.

Завдяки вмісту клітковини фрукти і інші рослинні продукти знижують ризик онкозахворювань.

likar.info