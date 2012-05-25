5 фруктів в день захистять від раку
09:15, 25 травня 2012Рак виліковний
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Завдяки вмісту клітковини
Недостатнє вживання фруктів - один з чинників розповсюдження онкологічних захворювань. Нове дослідження, проведене за ініціативою Всесвітнього фонду досліджень раку, показує, що близько 80% людей не вживають достатню кількість фруктів, необхідну для профілактики деяких видів раку.
Фахівці Фонду стверджують, що нормою є вживання 5 порцій фруктів щоденно, щоб забезпечити антираковий захист.
Завдяки вмісту клітковини фрукти і інші рослинні продукти знижують ризик онкозахворювань.
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