Ольга Богомолець: До поганих косметологів краще не ходити

Ольга Богомолець – лікар-дерматолог вищої категорії, головний лікар Інституту дермакосметології, координатор Європейської асоціації лазерної дерматології у Східній Європі, автор і співавтор 9 патентів України. Ольга Володимирівна – лікар у п’ятому поколінні, ім’я її прадіда, Олександра Богомольця, академіка і президента Академії наук України, носить Київський Національний медичний університет. При інституті дермакосметології доктора Богомолець відкриті клініки лазерної медицини, дитячої дерматології, пластичної хірургії, центри корекції рубців, дерматокосметології, діагностики родимок і раку шкіри, псоріаз-центр.

Що лікують за допомогою лазерної медицини і наскільки таке лікування є безпечним Ольга Богомолець розповіла кореспонденту УНІАН.

Пані Ольго, що таке лазерна медицина. У яких випадках вдаються до неї?

Лазерна медицина – це певні процедури, які виконуються за допомогою лазерів. Більшість людей знайома з лазерами ще з твору «Гіперболоїд інженера Гаріна», тому що лазери спершу використовувалися як зброя. І їх призначення було в тому, щоб влучити точно в ціль. На сьогодні створено абсолютно унікальні системи, які бачать цю «ціль» в організмі людини, і можуть вплинути на неї таким чином, що взагалі ніякі інші структури не травмуються.

Ми можемо видаляти підшкірні судинні пухлини так, що лазер летить попід шкіру і шкіра його не бачить. Це безболісно, не залишається рубців, шрамів та інших слідів. Просто судина всередині склеюється та розсмоктується. Те саме відбувається, коли робиться лазерна епіляція – лазер, пролітаючи попід шкіру, склеює волосяний фолікул, бо енергія поглинається тільки хлорофором – чи гемоглобіном, чи меланіном. Ця структура склеюється і організм її розсмоктує тільки тому, що вона непотрібна.

Ми лікуємо вугрову хворобу, рубці, видаляємо зайве волосся, склеюємо розширені судини, робимо певні омолоджувальні техніки. Але в більшості випадків це надзвичайно ефективний і нешкідливий метод лікування. Інше питання, що зараз дуже багато фальсифікацій, які під назвою «лазерна медицина» чи «лазер» використовують зовсім інше. І люди зневірюються в тому, що лазером можна зробити щось добре.

Отже, лазерна медицина цілком безпечна? Чи може бути якийсь побічний ефект?

Якщо процедура виконується професійно, то не може бути ніяких побічних ефектів. Коли, наприклад, склеюється судина, то протягом тижня ця судина буде синювата. Тобто на місці впливу буде пурпура. Але це не є побічний ефект, це є ефект перебігу даної процедури. Ми завжди попереджуємо, що воно відбуватиметься саме так. А після цього шкіра залишається абсолютно гладенькою.

Чи можна лазером видаляти родимки?

Ні, родимки не можна видаляти лазером. Родимки – достатньо небезпечні “створіння”, тому вони мають бути збережені. Якщо їх видаляти лазером, вони просто випаровуються. Тобто косметичний ефект може буде й кращим, але що там було – буде незрозуміло.

А родимка підлягає обов’язковому гістологічному аналізу. Їх можна видаляти радіохвильовим методом, хірургічним методом або лазерним скальпелем – коли лазер не випаровує, а просто вирізає її.

Так само і з бородавками?

З бородавками зовсім інша історія. Оскільки бородавки відрізняються тим, що чинником їх утворення є вірус. І цей вірус абсолютно не боїться ні ножа, ні радіохвиль, ні лазера, він боїться холоду. Найкращий метод для видалення бородавок, щоб вони не рецидивували (не верталися), це саме кліодеструкція. Тому бородавки ми виморожуємо рідким азотом.

Як розпізнати у себе злоякісну родимку?

У першу чергу - зобов’язання кожної людини знати азбуку меланоми або азбуку родимки, яка змінюється. Її можна запам’ятати одним словом – АКОРД.

«А» - це поява асиметрії. Більшість родимок є симетричними. Якщо ви проведете через неї вісь, то отримаєте дві симетричні половинки. Родимка може не мати круглих половинок, вона може бути як груша, але половинки все одно будуть симетричними. Поява асиметрії є однією з ознак небезпечності.

«К» - це край. Він має бути рівним. Якщо він зубчатий або “рваний” – це друга ознака меланоми.

«О» - окрас. Колір має бути гомогенним, тобто гладеньким. Якщо в кольорі з’являються вкраплення, цяточки, поява інших додаткових кольорів (коричневі, сірі, голубі, червоні) чи втрата кольорів, це небезпечно.

«Р» - це розмір. Чим більша родимка – тим вищий ризик. Але навіть якщо вона в діаметрі близько міліметра, це не означає, що вона не може переродитися.

«Д» - це динаміка, тобто поява будь-яких змін. Це свербіж, тріщинки, лусочки, кровоточивість. Будь-що, що з нею відбувається.

Якщо якась із цих ознак є, треба негайно йти до лікаря, бо, на жаль, саме через те, що люди бояться йти до лікаря, і саме тому, що вони не знають азбуки меланоми, в Україні смертність від меланоми - 95%, тобто зі ста людей лише 5 людей виживуть. А в США та сама цифра, але там 95% людей залишиться живими лише тому, що вони своєчасно прийдуть до лікаря і правильно видалять цю пухлину (!). А випікання родимок чи пігментних новоутворень лазером призводить до того, що може бути неправильно видалена злоякісна пухлина, яка призведе до швидкої смерті.

Чому люди бояться? Тому що кажуть, що моя знайома пішла до лікаря, видалила родимку і померла. Насправді то була не родимка, це була меланома, яку не розпізнали. Перш ніж видаляти, її треба розпізнати, а потім вже видаляти правильною технікою, виконавши всі умови.

Пані Ольго, а Ви вірите, що новоутворення на тілі, наприклад, бородавки, можна видалити народними методами? Як ви взагалі ставитися до народної медицини?

Я дуже добре ставлюся до народних методів і вважаю, що традиційна для українців медицина – саме народна. А всі ті хімічні препарати є нетрадиційними. Тому, якщо можна будь-яку хворобу вилікувати за допомогою народної медицини, то я це підтримую в першу чергу.

Я сама дуже люблю лікарські трави. Сама їх збираю, люблю робити чаї, настоянки. Є проблеми, які народна медицина може вилікувати. Є проблеми, наприклад, з пухлинами, які їй не під силу. І досвідчений цілитель ніколи не візьметься за те, чого він не зможе вилікувати.

А бородавки абсолютно чудово піддаються лікуванню народними методами, особливо замовляннями. Тому що це є гіпно- і психотерапія, яка має лежати в основі будь-якого лікування. Червону ниточку на спадаючий місяць… (усміхається)

Сьогодні з-поміж інших косметичних процедур дуже популярною є чистка обличчя. Чи варто її робити? Як часто?

Знаєте, колись давно я вирішила зробити популярну чистку. На вулиці Комінтерну чи то Саксаганського був модний салон і я вирішила піти туди на чистку. Там були якісь апарати, багато всього цікавого. Коли я вийшла звідти, то сказала, що більше ніколи на чистку не піду, бо подряпини на моєму обличчі заживали майже два тижні.

Але насправді, виконана професійно чистка певній категорії людей потрібна. Скажімо, підліткам, які мають вугрову хвороби. Вони повинні з певним інтервалом часу проходити ці чистки, тому що це дозволяє позбуватися гіперпродукції сальних залоз у підлітковому віці, камедонів, якщо не потрібно додаткового лікування. Крім того, чистка потрібна людям із жирною шкірою.

Але є методи дуже лагідні, скажімо, ультразвукова чистка, яку можна проходити. Є поверхневий хімічний пилінг, який теж виконує функцію очищення. Тому на сьогоднішній день чистка стала дуже різноманітною. Це метод, який дозволяє з правильним використанням очистити обличчя і зробити його молодшим. Потрібно лише застосувати правильний метод. Значно краще не хапатися одразу за голову і бігти до пластичного хірурга, коли до тебе хтось раптом звертається вже не «дівчино», а «жінко». Ці процедури очищення обличчя, якщо їх регулярно проводити в косметолога, дозволять сповільнити час і призупинити неминуче старіння.

Чи обов’язково проконсультуватися в дерматолога перед походом до косметолога ?

Все залежить від того, куди ви йдете. Якщо ви йдете просто в косметичний салон, то там ніяких медичних втручань (сподіваюся!) не буде робитися. Але у нас (Інститут дермакосметології доктора Богомолець – ред.) косметолог, оскільки він досвідчений, визначає самостійно, чи потрібно пацієнта ще додатково відправити до лікаря. Або лікар іноді відправляє пацієнта на чистку.

Які повинен давати застереження косметолог, коли робить чистку? Чи можуть бути якісь ускладнення?

Не може бути ніяких ускладнень. Залежить лише, кому ти потрапиш до рук. Після професійної чистки не буде ніяких подряпин, якщо на обличчі перед тим не було запалених елементів або гнійників. Якщо вони були – там залишиться кірочка. Якщо ж їх не було, ніяких слідів від втручання, від рук спеціаліста не залишиться. Тому до поганих косметологів краще не ходити.

Як ви особисто ставитеся до естетичної пластичної хірургії? Чи не вважаєте це неправомірним втручанням у природу людського тіла?

Я думаю, що людині дають можливість вирішити проблему. Ми не йдемо всупереч з природою. Є люди, яким ми не можемо помогти. Дитина, яка має відстовбурчені вушка, наприклад, дівчинка, яка ніколи не зробить собі зачіску, хлопчик, який терпітиме постійні знущання, в років 12-13 матиме абсолютно сформований комплекс меншовартості і соціальної дизадаптації. Якщо такій дитині за декілька днів, під час канікул, можна допомогти вирішити цю проблему, то вона просто зміниться. У нас були випадки, коли люди змінювалися просто на очах, ставали щасливими. У людей змінювалося життя, люди одружувалися, знаходили своє щастя, знаходили роботу, ставали впевненими в собі. Це дуже важливо.

Лише здається, що суспільство є лояльним, але насправді, якщо людина має ваду розвитку, чи зможе вона, наприклад, бути журналісткою? Коли у неї на півобличчя червона пляма? Вона дуже гарна, досвідчена. Чи візьмуть її секретарем, адміністратором в якусь фірму, чи візьмуть її в ресторан? Куди її візьмуть в нашому суспільстві? Нікуди. Якою б гарною чи професійною вона не було. Не візьмуть тільки тому, що вона інша. Це не заразне, але якщо є можливість дати людині шанс, значить вона цей шанс заслужила, значить вона вже достатньо натерпілася для того, щоб хтось їй допоміг.

Єдине, що не варто йти в ту клініку, де тільки пластична хірургія. Є багато клінік, де є лише пластика. В нашому випадку, людину дотягнуть до пластики максимально – є косметолог, є терапевтичне відділення неоперативної косметології, де лікарі (косметологи, дерматологи) будуть робити масажі, мезотерапію, хімічні пілінги, мікроін’єкції, контурну пластику – все що завгодно, тільки б уникнути втручання. Вони докладуть максимум зусиль, щоб не було видно ознак старіння. А от коли вже не можна по-інакшому, тоді застосовується пластична хірургія.

Подивіться на наших політиків, відомих людей. Як змінюється обличчя, постава, змінюється навіть почуття гідності. Що тут є поганого? Я не бачу в цьому нічого поганого. Важливо, щоб це було зроблено професійними руками. Важливо, щоб молодій дівчині, яка ще не народжувала, не ставили силіконові протези замість молочних залоз, якби вона цього не хотіла. Важливо, щоб не робили лазерну шліфовку жінці, якій 30-35, у якої немає рубців на обличчі, тому що потім буде дифузний фіброз і рубцювання. Важливо пам’ятати, що естетична медицина має бути й етичною.

На жаль, на сьогоднішній день у зв’язку з комерціалізацією медицини, вони стоять на протилежних полюсах. І тут тільки відіграє роль моральність лікаря – чи він не візьметься робити те, що неможливо, чи те, що може нашкодити.

Євгенія Ковалевська