Помідори запобігають розвитку раку
Містять антиоксидант лікопин
Британські учені дійшли висновку, що страви, до складу яких входять помідори або томатна паста можуть підвищувати стійкість шкіри до дії ультрафіолетових променів, здатних викликати передчасне старіння і навіть рак шкіри, пише www.antirak-center.ru.
У дослідженні, проведеному університетами Манчестера і Ньюкасла, взяли участь дві групи по десять добровольців. Одним протягом трьох місяців давали щодня по 55 грамів томатної пасти (для її приготування помідори піддаються термічній обробці) і по 10 грамів оливкового масла. Другій групі давали тільки оливкове масло.
Після трьох місяців у зразках шкіри тих, хто вживав томатну пасту, було на 33% більше проколагену, який захищає від сонячних опіків і додає шкірі міцності.
Учені припускають, що основним компонентом томатів, який підсилює захист шкіри, є антиоксидант лікопин. Його концентрація збільшується при тепловій обробці помідорів.
«Томатна дієта значно збільшила вміст проколагену. Це свідчить про можливість повернути назад процес старіння шкіри. Адже ми не так вже й багато помідорів давали нашій групі добровольців. Стільки можна легко набрати, якщо їсти багато страв із томатів», - зазначає дерматолог з університету Манчестера Леслі Родс. Учені підкреслюють, що помідори слід розглядати скоріше як корисне доповнення, а не заміну сонцезахисному крему.
«Хоча захист, створюваний лікопином, слабкий, дослідження показує, що дієта з високим вмістом багатих на антиоксидант томатів може стати додатковим засобом захисту від сонця», - прокоментував результати дослідження доктор Колін Холден з Британської асоціації дерматологів.
Фахівці в той же час визнають, що оскільки дослідження було обмеженим як за кількістю добровольців, так і за тривалістю, його результати потребують перевірки.