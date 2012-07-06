Помідори запобігають розвитку раку

Британські учені дійшли висновку, що страви, до складу яких входять помідори або томатна паста можуть підвищувати стійкість шкіри до дії ультрафіолетових променів, здатних викликати передчасне старіння і навіть рак шкіри, пише www.antirak-center.ru.

У дослідженні, проведеному університетами Манчестера і Ньюкасла, взяли участь дві групи по десять добровольців. Одним протягом трьох місяців давали щодня по 55 грамів томатної пасти (для її приготування помідори піддаються термічній обробці) і по 10 грамів оливкового масла. Другій групі давали тільки оливкове масло.

Після трьох місяців у зразках шкіри тих, хто вживав томатну пасту, було на 33% більше проколагену, який захищає від сонячних опіків і додає шкірі міцності.

Учені припускають, що основним компонентом томатів, який підсилює захист шкіри, є антиоксидант лікопин. Його концентрація збільшується при тепловій обробці помідорів.

«Томатна дієта значно збільшила вміст проколагену. Це свідчить про можливість повернути назад процес старіння шкіри. Адже ми не так вже й багато помідорів давали нашій групі добровольців. Стільки можна легко набрати, якщо їсти багато страв із томатів», - зазначає дерматолог з університету Манчестера Леслі Родс. Учені підкреслюють, що помідори слід розглядати скоріше як корисне доповнення, а не заміну сонцезахисному крему.

«Хоча захист, створюваний лікопином, слабкий, дослідження показує, що дієта з високим вмістом багатих на антиоксидант томатів може стати додатковим засобом захисту від сонця», - прокоментував результати дослідження доктор Колін Холден з Британської асоціації дерматологів.

Фахівці в той же час визнають, що оскільки дослідження було обмеженим як за кількістю добровольців, так і за тривалістю, його результати потребують перевірки.