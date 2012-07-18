Екстракт чаю і радіоактивні частинки золота лікують рак

Американські дослідники з університету Міссурі розробили нову протиракову терапію, в основу якої лягли радіоактивні частинки золота і екстракт чаю.

Цю терапію вже встигли протестувати на мишах. Їм підсадили клітини раку простати. Для того, щоб значно зменшити новоутворення, ученим було потрібно лише один місяць. Все це завдяки сполуці галат епігаллокатехина, яка входить в склад чаю, і прикріпляється до поверхні клітин. При його сполуці з наночастками вийшла нова система добавки.

На думку учених, наночастки, використовуючи іонізуюче випромінювання, знищують пухлину. А така терапія не просто доставляє в пухлину частинки, але і утримує їх. Що більше золота, то більше мертвих ракових клітин.

У найближчому майбутньому дослідники почнуть проводити експерименти на крупніших тваринах.

medicinform.net