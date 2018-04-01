Дисбактеріоз - не хвороба, а наслідок інших захворювань

Термін "дисбактеріоз" - надзвичайно поширений як серед лікарів, так і серед пацієнтів. За даними, приблизно 70% населення світу мають дисбактеріоз. Для лікування хворих із дисбактеріозом існує безліч високовартісних препаратів і народних рецептів. Проте діагноз "дисбактеріоз" ставиться абсолютно необґрунтовано - у міжнародному класифікаторі захворювань людини такого діагнозу немає, тому що це не хвороба, а супутній стан, який супроводжує інші захворювання, розповідає Марина ВАСЮКОВА, кандидат медичних наук, асистент кафедри педіатрії №1 НМУ ім. О.О. Богомольця.

Що ж таке дисбактеріоз?

Дисбактеріоз часто називають проблемою століття. Але насправді проблемою століття є повальне зниження імунітету в значної частини населення - звідси часта захворюваність, що в свою чергу є причиною розвитку дисбактеріозу.

Ось доволі класичний приклад. У дитини з ферментопатією внаслідок порушення всмоктуваності деяких речовин у кишечнику з`являється ураження слизової оболонки шлунка (дисбактеріоз). Часто у подібних випадках ставлять діагноз "дисбактеріоз" і дитину починають лікувати препаратами, які коштують дуже дорого. Насправді ж лікувати треба від ферментопатії.

Отже, дисбактеріоз розвивається через будь-які захворювання (частіше травного тракту) та внаслідок їх лікування (антибіотикотерапії тощо). У народі відомий лише дисбактеріоз кишечнику, проте насправді це зміни нормальної мікрофлори будь-яких слизових оболонок і шкіри. Спричинюють ці зміни бактерії або гриби. Від якого б захворювання людина не страждала, у неї обов`язково змінюється мікрофлора, тобто з`являється дисбактеріоз. Сам по собі дисбактеріоз ніколи не виникає.

Порушити мікрофлору організму дуже легко

Утримання мікрофлори організму дитини у нормальному стані є надзвичайно важливим завданням. Це сприяє якісному перетравлюванню їжі, регулює обмін речовин, синтезує необхідні вітаміни та незамінні амінокислоти, формує імунітет, знешкоджує токсичні речовини тощо. Порушення нормальної мікрофлори відбувається внаслідок однієї чи кількох причин.

Гострі захворювання або загострення хронічних завжди спричинює зміну мікрофлори організму. Діти, особливо раннього віку, схильні до вірусних захворювань і хвороб травного тракту.

Лікування антибіотиками, які знешкоджують не лише патогенні мікроорганізми, а й корисні бактерії, також спричинює дисбактеріоз. Порушення мікрофлори частіше спостерігається у дітей з діатезами і в тих, які часто хворіють. У більшості таких дітей виникає дисбактеріоз кишечнику та верхніх дихальних шляхів різного ступеня вираженості.

У разі порушення харчування, зокрема, зловживання солодощами та рафінованою їжею, не забезпечує організм достатньою кількістю клітковини, необхідної для нормального функціонування травного тракту.

Порушення звичного способу життя, перевтома, часті стреси також можуть стати причиною дисбактеріозу.

Стан мікрофлори організму людини змінюється залежно від сезону і клімату. В медицині навіть є термін "діарея мандрівників" - зміни мікрофлори внаслідок зміни клімату, температури і вологості повітря, якості питної води тощо.

Прояви хвороби

Дисбактеріоз має чотири ступені вираженості.

І має прихований перебіг - жодних клінічних проявів не спостерігається.

ІІ - початкова фаза. З`являються зміни непостійного характеру: в дитини знижений апетит, нудота, можуть бути запори.

ІІІ - фаза агресії або звичний для всіх дисбактеріоз. На цьому етапі зміни в кишечнику стають досить помітними - здуття живота, діарея, регулярний біль у животі, нестійкі випорожнення - запори чергуються з проносами, зміни калу. У малюка погіршується самопочуття, він стає млявим і вередливим.

ІV - зміни мікрофлори стосуються не лише травного тракту, а й усього організму. Така форма дисбактеріозу супроводжується гіпотрофією, анемією, пневмонією, гіповітамінозом, може розвинутися інфекційно-токсичний шок.

Профілактика дисбактеріозу

* Лікування хронічних захворювань і гострих станів.

* Реабілітація та оздоровлення дітей з діатезами, регулярний огляд у спеціаліста.

* Правильне харчування з уживанням продуктів, збагачених волокнами, тобто клітковиною, яка стимулює ріст біфідофлори, - фрукти, овочі.

* Дітям середнього і старшого віку корисно їсти часник, цибулю, хрін, які містять фітонциди, що пригнічують патогенну флору.

* Їжа малюка має бути максимально вітамінізованою.

* Грудне молоко виконує дві найважливіші функції: з одного боку, стимулює ріст біфідофлори, яка є фізіологічною, а з іншого - завдяки спеціальному комплексу пригнічує ріст патогенів, які можуть потрапити в організм малюка через соску, дихання тощо. Грудне молоко необхідне для розвитку здорової дитини.

Пробіотики і пребіотики нормалізують стан мікрофлори

Лікування дисбактеріозу завжди слід починати з лікування основного захворювання. У нормі після цього дисбактеріоз теж зникає. Зазвичай організм сам намагається нормалізувати мікробіоциноз (нормальний стан мікрофлори і тканин кишечнику). Якщо цього не відбувається, це може свідчити про імунодефіцит.

Якщо ж дисбактеріоз є наслідком хронічного захворювання, лікування полягає в дієтотерапії та вживанні певних препаратів.

На деяких пунктах дієтотерапії варто зупинитися докладніше

У разі бродильної диспепсії в раціоні обмежують вуглеводи, у разі гнильних процесів - білкові продукти.

Для профілактики і лікування дисбактеріозу спеціально застосовують так звані функціональні продукти харчування, виготовлені на основі про- та пребіотиків. Пробіотики - живі молочнокислі бактерії (біфідо-, лактобактерії або дріжджі), які належать до нормальних “мешканців” кишечнику здорової людини. Пробіотики не вважаються лікарськими препаратами, а - харчовими продуктами, що позитивно впливають на здоров`я людей. Вони входять до складу йогуртів та інших молочнокислих продуктів таких, як симбівіт, актимель тощо.

До пребіотиків належать неперетравлювані інгредієнти їжі, які активують ріст деяких бактерій товстого кишечнику. Пребіотики містяться в молочних продуктах, кукурудзяних пластівцях, крупах, хлібі, ріпчастій цибулі, цикорії, часнику, квасолі, горосі, артишоці, бананах.

Про- та пребіотики особливе значення мають для розвитку дітей. Якщо малюк з певних причин не отримує грудного вигодовування, в нього обов`язково є дисбактеріоз. У такої дитини менше захисних чинників у кишечнику, до того ж штучне вигодовування перенапружує систему травлення. Тому мамам рекомендують якомога довше годувати малюка груддю. Якщо ж це неможливо, то йому потрібні адаптовані молочні суміші, збагачені пробіотиками.

В жодному разі дисбактеріоз не можна лікувати антибіотиками. Зараз є безліч сучасних ефективних препаратів для нормалізації біоценозу кишечнику, відновлення процесів травлення і всмоктування.