Чому антибіотики перестають діяти

Поширені міфи про антибіотики

Почався сезон захворювань. Багато хворих шукають порятунок від своїх проблем у вживанні антибіотиків — на власний розсуд. Дійсно, здатність антибіотиків успішно боротися з інфекціями часто сприймається, як панацея. Проте, чим більше застосовуються ці засоби, тим більше з`являється проблем. Про те, що потрібно знати, щоб проблем не було, розповів фармацевт-технолог однієї з українських фармацевтичних фірм Віталій ШЕВЧЕНКО.

8 МІФІВ ПРО АНТИБІОТИКИ

1. Немає хвороби, при якій не можна обійтися без антибіотиків.

Без антибіотиків не можна обійтися при захворюваннях верхніх дихальних шляхів (ангінах, ларингіті, бронхітах і пневмоніях) і ЛОР-органів (отитах), які супроводжуються загальною слабкістю, головним болем, болем у м`язах, температурою вище 37С, кишковими інфекціями. Але лише за однієї умови — якщо у лікаря є підстави думати, що збудник — бактерія, а не вірус (на віруси антибіотики не діють). Якщо лікар сумнівається в цьому питанні, він повинен призначити вам аналіз крові вдома. За ним можна визначити, викликане ваше захворювання вірусом чи бактерією. Аналіз роблять день-два. Після нього лікар чітко визначає, потрібний вам антибіотик чи ні. А доки збудник не визначено, хворий вживає підтримуюче лікування (без антибіотика).

2. Антибіотики допомагають при грипі.

При грипі, корі, краснусі, вітряній віспі, аденовірусній та інших вірусних інфекціях вони даремні, оскільки абсолютно не діють на ці збудники.

3. Кашель лікується антибіотиками.

Далеко не завжди. При кашлі, якщо він не супроводжується підйомом температури й іншими симптомами запалення, антибіотики також не потрібні — його причиною можуть бути алергія, бронхіальна астма, підвищена чутливість бронхів до подразників зовнішнього середовища інші причини, на які антибіотики не впливають. Зате якщо кашель — одна з ознак бронхіту або пневмонії — антибіотики — те, що потрібне.

4. Якщо самопочуття нормалізувалося, можна припиняти курс.

Ні, тому що це призводить до двох серйозних проблем. Перша — антибіотикорезистентність. Цей термін означає, що мікроб виробив імунітет від антибіотика, яким ви його «не добили». Так відбувається тому, що для повного знищення зарази в організмі потрібен певний час. Якщо не дотриматись курсу, то мікроб виживе, навіть якщо вам здається, що ви абсолютно здорові. У випадку, якщо ви заразитеся таким мікробом від когось, хто так само недолікувався, то традиційні антибіотики його вже не візьмуть і доведеться вживати сильніші (а часто шкідливі) ліки. Друга — те, що це може призвести до «стирання» ознак захворювання, і його переходу в приховану форму. Таке нерідко трапляється при таких захворюваннях як бронхіт, ангіна, гонорея, хламідіоз, кишкові інфекції. При цьому ви продовжуєте заражати інших. В цьому випадку доведеться лікуватися наново. Тому завжди закінчуйте повний курс вживання антибіотика (скільки це днів, у кожному випадку знає тільки лікар) — лише це дає гарантію, що вищеперелічені проблеми вас не торкнуться.

4. Антибіотики діють завжди.

Хоч це і сильні ліки, але перемагають мікроби вони не завжди. По-перше, через причини, описані вище. А по-друге — через те, що вас уразив рідкісний «гад». Адже антибіотик допомагає тільки, коли мікроб чутливий до нього. Аналіз крові в цьому випадку дає тільки приблизний результат. Точно дізнатися, до яких антибіотиків чутливий конкретно збудник вашої недуги, можна, здавши мокроту або інші «ненормальні» виділення з хворого органу, в лабораторію на бактеріологічний аналіз із посівом на чутливість до антибіотиків. Хороший лікар завжди призначить це дослідження. Правда, цей аналіз роблять цілих п`ять днів. Проте тим часом лікар повинен прописати вам інший антибіотик, оскільки у різних захворювань є «традиція» викликатися «своїми» мікробами. Умова — якщо ваш стан протягом перших двох-трьох діб після початку вживання першого антибіотика не поліпшується, необхідно негайно змінити ліки.

5. Після вживання антибіотиків завжди виникає дисбактеріоз.

Ні, не завжди. Більшість сучасних антибіотиків позбавлені цієї побічної дії. Наприклад, пеніцилін, левоміцетин, цефазоліни, фторхінолони, еритроміцин, азитроміцин, рокситроміцин і мидекаміцин викликає його рідко, а ось ампіцилін, амоксицилін, бісептол, гентаміцин — часто. Тому, якщо ви не хочете після курсу вживання антибіотика лікувати кишечник, попросіть лікаря призначити препарат без подібних побічних дій.

6. Можна вживати антибіотик без проби.

Не бажано, оскільки на будь-який антибіотик може виникнути алергія. Її прояви бувають різними: шок, підвищення температури, збільшення лімфовузлів і селезінки, біль у суглобах, набряки, висипи. Для того, щоб перевірити, чи є у вас нестерпність того або іншого препарату, потрібно зробити пробу. Якщо антибіотик в ампулі, то пробу робить лікар. Вона є внутрішньошкірним уколом в руку з 0,1 мл антибіотика. Якщо через 5 хвилин на шкірі почервоніння більше 5 мм, це алергія, і цей антибіотик вам не можна — потрібно шукати заміну. Для пігулок — це вживання 1/4 частини від разової дози. Якщо через 30 хвилин після вживання пігулки вас починає нудити або шкіра покривається висипом — алергія.

7. Вагітним застосовувати антибіотики не можна.

Можна, але не всі. Наприклад, тетрациклін, левоміцетин, доксициклін, фторхінолони, бісептол вагітним категорично протипоказані, оскільки викликають порушення розвитку плоду. З обережністю потрібно ставитися до вживання пеніциліну і метронідазолу. У будь-якому випадку, з приводу вживання всіх ліків у цей період потрібно звертатися до акушера-гінеколога.

8. Антибіотики пригноблюють імунітет.

Старі ліки дійсно мали таку негативну властивість, проте тепер ліки, які пригнічують імунітет, “бракуються” ще на стадії доклінічних досліджень. Тому така думка застаріла. Деякі антибіотики, наприклад макроліди, не лише не пригноблюють, але навіть стимулюють імунну систему. У зв`язку з цим не обов`язково супроводжувати антимікробну терапію призначенням імуномодуляторів і протиалергічних препаратів, як це дотепер робить багато лікарів.

Дмитро Гуцало,Сегодня