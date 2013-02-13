У Рівненському онкодиспансері відкриють палати хворих дітей і їхніх мам

14 лютого о 10:00 в Рівненському обласному онкологічному диспансері відбудеться прес-брифінг з нагоди відкриття блоку палат спільного перебування матері та дитини від 0 до 8 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", три палати блоку повністю оснащено на суму 670 тис. грн. за кошти фонду у рамках програми «Рак виліковний», яка спрямована на розвиток онкологічної служби України. Додатково було закуплено медичне обладнання для передпроменевої підготовки маленьких пацієнтів.

Після урочистого відкриття представники ЗМІ зможуть взяти участь в on-line консультації з корекції тактики лікування складного випадку у маленького пацієнта. Дистанційна консультація стане можливою завдяки реалізації проекту eHealth фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», який спрямовано на заснування телеонкологічної мережі в Україні.

Ще однією подією цього дня буде творча зустріч пацієнтів Рівненського обласного онкологічного диспансеру з Анжелікою Рудницькою, яка спеціально відвідає діток, що перебувають на лікуванні, та проведе майстер-клас з малювання.

Учасники події:

Василь Берташ, голова Рівненської обласної державної адміністрації;

Григорій Максим’як, головний лікар Рівненського обласного онкологічного диспансеру;

Анжеліка Рудницька, співачка, художниця, президент мистецької агенції "Територія А".;

Вікторія Миколаюк, керівник програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Запрошуємо представників ЗМІ до участі у прес-брифінгу та заходах до Всесвітнього дня захисту прав онкохворої дитини у Рівненському онкодиспансері.

Місце та час події:

Дата: 14.02.2013 року.

Адреса: Рівненський обласний онкологічний диспансер, вул. О. Олеся, 12. Малий конференц-зал.

Початок: о 10:00. Акредитація ЗМІ з 9:45.

Контактні особи для акредитації:

Департамент зовнішніх зв’язків БФ «Розвиток України»:

т.: +38 050 347 97 20 або e-mail: ezgodenko@fdu.org.ua

Прес-служба Рівненської ОДА:

т.: +38 067 418 79 89 або e-mail: pressa1@rv.gov.ua

Довідка. 15 лютого – Всесвітній день захисту прав онкохворої дитини. Цей день було проголошено в 2003 році, і він відзначається в 38 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів і за ініціативи Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак.

Проект eHealth фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» – це сучасні інформаційні технології в медицині, які скорочують час та відстань пацієнта до своєчасного, точного діагнозу та лікування.