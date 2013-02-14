Вперше в Україні в Рівненському онкодиспансері відкрили палати спільного перебування

До Усесвітнього дня захисту прав онкохворої дитини (15 лютого) в Рівненському обласному онкологічному диспансері відкрили блок палат спільного перебування матері і дитини від 0 до 8 років.

Як повідомили УНІАН у добродійному фонді Ріната Ахметова «Розвиток України», палати блоку повністю оснащені на суму 670 тис. грн на кошти фонду в рамках програми «Рак виліковний», спрямованої на розвиток онкологічної служби України.

У фонді зазначили, що додатково в онкодиспансер куплено медичне устаткування для передпроменевої підготовки маленьких пацієнтів: наркозно-дихальний апарат і монітор оцінки стану пацієнта при проходженні комп`ютерної томографії, а для комфортнішого перебування дітей під час лікування створено «дитячу ігрову зону».

Сьогодні ж у Рівненському обласному онкологічному диспансері відбулася друга за лютий on-line-консультація з корекції тактики лікування складного випадку раку, на цей раз вже у дитини. Віддалена консультація з Донецького обласного протипухлинного центру стала можливою завдяки реалізації проекту eHealth фонду «Розвиток України», який має на меті заснування телеонкологічної мережі в Україні. Вартість телекомунікаційного устаткування, яким оснащені конференц-зали Рівненського онкодиспансеру, становила 750 тис. грн.

За словами голови Рівненської облдержадміністрації Василя Берташа, один з пріоритетів влади – створення якісної медичної бази для населення.

«З 2010 року, завдяки державно-приватному партнерству області з фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», в обласному онкологічному диспансері ми відкрили центр променевої терапії, блок брахітерапії, підключили диспансер до телемедичної мережі, забезпечивши онкохворих області сучасними технологіями діагностики і лікування онкологічних захворювань. Символічно, що саме напередодні Всесвітнього дня захисту прав онкохворої дитини, в рамках нашої співпраці в диспансері відкрито блок палат спільного перебування матері і дитини. Тому я хочу подякувати Рінату Ахметову за системну допомогу медичним установам області, оскільки фонд «Розвиток України» є надійним партнером, який інвестує в передові технології онкології», - сказав В.Берташ.

Керівник програми «Рак виліковний» фонду «Розвиток України» Вікторія Миколаюк наголосила, що програму, спрямовану на оснащення онкологічної служби сучасним високотехнологічним устаткуванням, ініціював засновник фонду - Рінат Ахметов.

«На її реалізацію виділено значні кошти – 315 млн. грн. Частина цих коштів – 27,4 млн. грн – спрямована на посилення лікувальної і діагностичної бази Рівненського обласного онкологічного диспансеру. Для нас реалізація програми «Рак виліковний» у Рівненській області – це добрий приклад того, як державна медична установа спільними зусиллями благодійників і влади за короткі терміни стала сучасним високотехнологічним центром, який забезпечує діагностику і лікування пацієнтів згідно з кращими світовими практиками. Рівненській центр променевої терапії - один з небагатьох в Україні, який приймає на лікування дітей з онкологічними захворюваннями», - зазначила В.Миколаюк.

За словами головного лікаря Рівненського обласного онкологічного диспансеру Григорія Максим’яка, центр променевої терапії нині єдиний в Україні, який приймає на лікування дітей з онкологічними захворюваннями.

«Ми відкриваємо палати передпроменевої підготовки дітей. Сьогоднішня подія – наступний успішний крок у реалізації співпраці фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» з облонкодиспансером. У Рівненській області на сьогодні проживає 187 онкохворих дітей від народження і до 17 років. Тільки за 2012 рік вперше виявлено 31 дитину у віці до 14 років і 11 підлітків 15-17 років, хворих на злоякісні захворювання. Думаю, що спільні зусилля фонду, облдержадміністрації і онкодиспансеру дадуть змогу значно поліпшити надання онкологічної допомоги дітям нашої області», - переконаний Г.Максим’як.

Сьогодні ж пройшла творча зустріч пацієнтів із співачкою і телеведучою Анжелікою Рудницькою, яка провела майстер-клас з малювання для дітей, повідомили у фонді Р.Ахметова.

«Для мене важливо бачити щасливі дитячі очі, тому я багато років беру участь у різних добродійних проектах. Працювати з онкохворими психологічно важко, діти змучені хворобою і виснажливим лікуванням. Не менше, а може, й ще більше випробування це для батьків. Тому надзвичайно важливо, щоб сучасні лікарні були оснащені за останнім словом техніки і з максимальним комфортом для тих, хто багато місяців лікується. Дуже сподіваюся, що в Рівному новий центр стане місцем щасливих одужань», - сказала А.Рудницька.

Довідка УНІАН. 15 лютого – Всесвітній день захисту прав онкохворої дитини. Цей день був проголошений 2003 року і відзначається в 38 країнах під патронатом Міжнародного товариства дитячих онкологів і з ініціативи Міжнародної конфедерації організацій батьків дітей, хворих на рак.

Проект eHealth фонду «Розвиток України» – сучасні інформаційні технології в медицині, які скорочують час і відстань пацієнта до своєчасного, точного діагнозу і лікування. Проект вже реалізовано в Донецькому обласному протипухлинному центрі, Рівненському обласному онкологічному диспансері і Львівському державному регіональному онкологічному лікувально-діагностичному центрі. На черзі - Хмельницький, Маріупольський, Івано-Франківський онкодиспансери і Київський онкоцентр.