Що їсти, щоб не захворіти на рак

Хочете звести ризик виникнення онкозахворювань до мінімуму?

Зелений чай

Замініть газовані напої зеленим чаєм. Цей природний антиоксидант сприяє внутрішньому очищенню організму і позбавляє від шлаків.

Менше солі і цукру

Зведіть споживання солі і цукру до мінімуму, і прагніть вживати якомога менше солодощів.

Відмовтеся від фастфуда і алкоголю

Дотримання цього правила не тільки значно понизить ризик виникнення онкозахворювань, але і позитивно позначиться на загальному стані здоров`я і самопочутті.

Уникайте трансжирів

Трансжири – це ненасичені кислоти, які утворюються в результаті термічної обробки природних жирних кислот. Трансжири містяться в картоплі фрі, стравах, приготованих на маргарині, в чіпсах і крекерах.

Вживайте фрукти і овочі

З`їдайте не менше 5 фруктів і овочів в день. Вони забезпечують організм клітковиною і природними антиоксидантами.

Відмовтеся від м`яса на користь риби

Замініть червоне м`ясо червоною рибою. Включіть в свій раціон багату жирними кислотами сьомгу.

Пийте воду

Випивайте в день не менше 2 літрів питної води.

Дотримуйтеся правил антиракової дієти, і ви понизите ризик виникнення у вас онкозахворювань на 40 відсотків.

sunny7.com.ua