Що їсти, щоб не захворіти на рак
Менше солі і цукру...
Хочете звести ризик виникнення онкозахворювань до мінімуму?
Зелений чай
Замініть газовані напої зеленим чаєм. Цей природний антиоксидант сприяє внутрішньому очищенню організму і позбавляє від шлаків.
Менше солі і цукру
Зведіть споживання солі і цукру до мінімуму, і прагніть вживати якомога менше солодощів.
Відмовтеся від фастфуда і алкоголю
Дотримання цього правила не тільки значно понизить ризик виникнення онкозахворювань, але і позитивно позначиться на загальному стані здоров`я і самопочутті.
Уникайте трансжирів
Трансжири – це ненасичені кислоти, які утворюються в результаті термічної обробки природних жирних кислот. Трансжири містяться в картоплі фрі, стравах, приготованих на маргарині, в чіпсах і крекерах.
Вживайте фрукти і овочі
З`їдайте не менше 5 фруктів і овочів в день. Вони забезпечують організм клітковиною і природними антиоксидантами.
Відмовтеся від м`яса на користь риби
Замініть червоне м`ясо червоною рибою. Включіть в свій раціон багату жирними кислотами сьомгу.
Пийте воду
Випивайте в день не менше 2 літрів питної води.
Дотримуйтеся правил антиракової дієти, і ви понизите ризик виникнення у вас онкозахворювань на 40 відсотків.