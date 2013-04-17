Морква запобігає розвитку раку молочної залози

Нове дослідження експертів з Гарвардської медичної школи (Harvard Medical School) показує, що жінки з більш високим рівнем каротиноїдів, мають більш низький ризик розвитку раку молочної залози – особливо тих його форм, які важко піддаються лікуванню і мають менш сприятливий прогноз. Цей захисний ефект був більш вираженим серед жінок, які курили, а також жінок з низькою масою тіла. Випробування включали більше 3 000 жінок з раком молочної залози і близько 4 000 жінок без цього діагнозу.

Вчені припустили, що високий рівень каротиноїдів в крові знижує рівень гормону естрогену і тим самим – ризик розвитку раку грудей.. Це відкриття дозволяє припустити, що рослинна дієти може стати профілактичним заходом щодо запобігання цього злоякісного захворювання. "Рак молочної залози має багато факторів ризику, але тепер ми знаємо більше про те, як уникнути естроген–залежного раку", – розповідає дослідник доктор наук Хізер Еліассен (Heather Eliassen).

Каротиноїди – елементи, що містяться в багатьох в овочах і фруктах, які надають їм їх яскраві відтінки – помаранчеві, жовті та червоні. Продукти, які вважаються оптимальними джерелами каротиноїдів – морква, солодкий картопля, шпинат, капуста, червоний перець і гарбуз.

Поки не відомо, чи зможуть харчові добавки з каротиноїдами також знижувати ризик захворювання раком.