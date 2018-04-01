Вимирання українців можна зупинити

В Україні Міністерство охорони здоров’я фіксує 27 випадків самогубств щороку на 10 тисяч людей. Наше суспільство перебуває у повному моральному занепаді. І ми нічого не робимо, нічого доброго після себе не залишаємо. В українців немає своєї ідеології. Таке ж ніяке ставлення і до екології, і до нашого майбутнього дітей. Про це розповідає директор Інституту екології людини професор Михайло КУРИК.

УКРАЇНЦІ САМІ СЕБЕ ЗНИЩУЮТЬ

Михайле Васильовичу, Ви часто у своїх інтерв’ю говорите про екологічний геноцид українського народу.

Коли зважати на офіційну статистику щодо психічного здоров’я українців, то Міністерство охорони здоров’я фіксує 26 випадків самогубств щороку на 100 тисяч людей. Всесвітня організація охорони здоров’я визначає критерії "нормальності" держави, коли показник не доходить 20 випадків. Наше суспільство перебуває у якійсь моральній деградації. І ми нічого не робимо, нічого доброго після себе не залишаємо. В українців немає своєї ідеології. Таке ж байдуже ставлення і до екології, і до майбутнього наших дітей.

Розкажу лише один випадок. Приїхали в Україну японці з благородною місією. Привезли методику очищення ґрунтів - посипають землю голубиним послідом і поливають рідиною (до речі, абсолютно екологічно безпечною). Через два тижні - земля повністю очищається від радіації (все це ми пізніше перевіряли - ефект очистки землі має місце). Куди дівається радіація невідомо, ніхто не міг пояснити. Професор із Японії зробив у Прип’яті доповідь і запропонував із боку Японії допомогу щодо знезараження усіх ґрунтів. Але українська сторона відмовилася. "Нам це не треба", перекладали японському професору кілька разів. Він довго не міг собі второпати чи правильно зрозумів і чому не треба. Аж поки йому пояснили: "Зона - це наш "хліб", роботи немає, за зону платять. Як ви тут усе очистите, за що нам гроші платитимуть".

Логіка - вбивча. Що це є? Це і є екологічний геноцид. Ми знаємо про погане, але свідомо нічого не робимо. З одного боку все є, а з іншого - ми самі не хочемо щось змінювати навколо себе. Про що цьому народу казати? У нас є стереотип, що хтось владний має для нас щось робити. Здоров’я залежить від ставлення до нього самої людини. Ніякі олігархи у цьому не допоможуть.

Тобто не хтось, а ми самі себе знищуємо. Такий собі "самогеноцид"?

Я пам’ятаю, як 27 квітня 1986 року нам із усього світу пропонувалась допомога. Нам пропонували допомогу в очищенні, в першу, чергу людей. До цього часу ми не зрозуміли, що нам слід було б згуртуватися, щоб швидко долати цю катастрофу. Чорнобильська трагедія - космосу пересторога, що так не може далі розвиватись цивілізація. Ми ж не зробили належних висновків до цього часу, ще більше роз’єдналися.

Для пересічного громадянина нині немає об’єктивних даних про стан екологічний стан довкілля . В країні немає екологічної просвіти людей. Люди мають знати, що вони їдять, п’ють, чим дихають.

ВИМИРАННЯ МОЖНА ЗУПИНИТИ

А можна повернути процес вимирання та деградації нашого народу?

Український професор Г. Опанасенко, дослідивши процес вимирання націй на теренах колишнього СРСР, дійшов висновку - ті які сповідують буддизм – не вимирають, а навпаки - мають значення вібрації при молитві. У православ’ї вони теж є, і це шлях до виживання. Лиш повернувшись до справжньої духовності, українці перестануть вимирати. Є цікаві результати лікування словом, що сьогодні робить центр «Живе слово», яким керує В. Філатович.

Михайле Васильовичу, Ви - професор-фізик, багато досягли у цій галузі, маєте почесні звання у цій галузі, водночас очолюєте Український інститут екології людини. Як так сталося, що Ви почали займатися питаннями медицини. а саме здоров`ям дітей?

До цього мене підштовхнула Чорнобильська біда. Однак ще до трагедії, як фізика, мене цікавили нові фізичні методи діагностики, які за кілька хвилин, могли визначити функціональний стан здоров’я людини. Потім стався Чорнобиль. Фізикам як і медикам стало очевидним, що всіх тих, хто потрапив під дію радіації, в першу чергу ліквідатори, з першого дня аварії потрібно очищати організм від інкорпорованих радіонуклідів.

Тож група українських фізиків, разом із медиками, розробила цілу програму. Програму з очистки організму від радіації ми відпрацьовували на ліквідаторах - військових, працівниках служби безпеки, міліціонерах. Вона була вдалою. І, коли ми впевнилися у вірності та надійності цих методів, цього шляху, вирішили переключити цю програму на дітей. Діти не винні, що ми - безвідповідальні, що ми їм залишаємо на майбутнє екологічний бруд. Це - перша проблема. Друга – нині лише 30 відсотків дітей народжуються хворими. Бо діти зараз - найнезахищеніші та найпроблемніші щодо здоров’я. Сьогодні нашій державі діти ніби й не потрібні.

ДЕРЖАВНІ ПРОГРАМИ – ЛИШЕ ЧЕРЕЗ ТЕНДЕР!

Чи складно було впроваджувати програму з очищення дитячого організму?

Коли була готова програма нам дуже посприяв тодішній Начальник Головного управління міста з медичної допомоги населенню (В.Дідиченко). Та й Комітет по науці та техніці тоді нас підтримав. Це був єдиний випадок, коли нам дали гроші. Отож, я мав дозвіл і гроші, і у поліклініках трьох київських районів було відкрито кабінети «Екології матері і дитини". Ми виявляли проблеми і давали мамі засоби для очищення організму дитини. Через два тижні мало бути контрольне обстеження. Програма проіснувала лише рік, бо тільки 30 відсотків батьків згоджувалися пройти повторні дослідження. А тут мав би бути чіткий моніторинг. Тому почали працювати зі здоровими дітьми у дитячих садках. Так з’явилися перші екологічні дошкільні заклади.

Нашим дітям пощастило. Тодішній начальник освіти столиці (Б.Жебровський) добре до нас поставився, бо вважав, що освіта і здоров’я мають іти разом. За кілька років ми розробили по столиці цілу мережу таких дитячих садків, де дітей вчили здоровому способу життя, а також очищували їхній організм. Це було і фізичне, і духовне виховання.

Чому зараз про такі дитячі садки нічого не чути?

Причина в тому ж, що немає коштів. Програма оздоровлення дошкільників добре почала працювати в Київський області. В 2004 році ми спробували активізувати роботу по оздоровленню дітей у Києві. Дивом потрапивши на прийом до мера столиці О.Омельченка, я розповів йому про програму.

Він вислухав, дав “зелене світло” - затвердили міську програму “Екологія, дитина, майбутнє”. Я був дуже радий. Ми бралися зробити кожному маленькому киянину оригінальний паспорт здоров’я. Та знову справа не пішла.

Як завжди забракло коштів...

Київрада виділила на два роки 2 мільйони гривень, але - на папері. Якби й були виділені гроші, то лише через тендер, і то кому вони б дістались залишилось невідомо. Нині працюємо за свої кошти. Маємо 6,5 тисяч обстежених і оздоровлених дітей, яких ми обстежили, не витрачаючи й копійки бюджетних грошей. У нас є все, щоб захистити українських дітей від негативного впливу навколишнього середовища. Єдине, на що ми сьогодні розраховуємо це на добре ставлення держави до дітей.

ДІТЕЙ ТРЕБА ВЧИТИ БУТИ ЗДОРОВИМИ

Не зверталися до нинішньої київської влади? Вона ж декларує свою особливу турботу до старих та дітей.

Л. Черновецький все, що було пов’язано з Омельченком ліквідував. Я шукав різні шляхи до Черновецького. Усе марно.

Про що б Ви з ним говорили?

Найперше, я б спробував переконати його давати гроші не бомжам, а дітям.

А скільки реально грошей потрібно, щоб промоніторити стан дитячого здоров’я? У Вас є якісь розрахунки?

Звичайно. Це надто проста система. У нас розроблена методика діагностування. Апарат - один електрод на пупок, другий, зондуючий, на біологічно активні точки рук і ніг. Дані знімаються за кілька хвилин, вводяться у комп’ютер. Він видає, так званий, ендоекологічний паспорт здоров’я. У ньому зведено дані про стан здоров’я дитини, про наявні проблеми. Ми визначили: зелений паспорт - дитина здорова (таких дітей дуже мало), жовтий - проблеми є, і тут же даються способи як їх позбутися, червоний означає, що 10-12 контрольованих органів не потрапляють у коридор фізіологічної норми. Такий паспорт має бути й у дошкільника, і у школяра. Ми також вчимо дітей, якщо, наприклад, болить голова, шукай зцілення у самому собі.

І все так просто. А скільки коштує цей діагностичний прилад?

Цей простий прилад коштує 700 гривень, навчання - 100 гривень, диск із програмою - 100 гривень. Купуй і працюй.

Чи популяризували Ви цей метод серед директорів шкіл, дитсадків, можливо головні лікарі медичних закладів зацікавилися б?

Багато хто з них зразу ж загоралися цією ідеєю. Але поки що впроваджується вона слабо.

Щоб обстежитись сьогодні потрібні час, немалі гроші, добра апаратура, та й добрий спеціаліст-діагност. Ви пропонували комусь свої розробки? Чому вони не впроваджуються?

Тому що вони прості і дешеві. Вони не приносять великих прибутків. На всьому зараз робиться бізнес. Навіть на здоров’ї дітей. Ми багато разів зверталися до «наших» багатіїв по допомогу за незначними коштами, але вони мовчать. Їм мабуть байдужа доля України і здоров’я українських дітей.

Чи є у Вас дані, на які хвороби найчастіше страждають наші діти?

Нас вразило, що найбільше страждає вегетативна нервова система. Майже усі діти дуже знервовані, неврівноважені. Дослідження також виявили, що у діток є значні проблеми з функціональним станом щитовидної залози. Це закономірно. Коли сталася аварія нам казали, що основною проблемою - буде щитовидна залоза у дітей. Так воно і сталося.

"НОВІ УКРАЇНЦІ" - ЕКОЛОГІЧНО ПРАКТИЧНО НЕОСВІЧЕНІ

Чи зверталися Ви зі своїми пропозиціями, дуже потрібними Україні і цілком реальними щодо впровадження, до урядовців, які, за службовими обов’язками, мають опікуватися здоров’ям наших дітей?

У Міносвіти - там мовчать. А саме цій установі слід не бавитися із впровадженням Болонської освіти, яка себе абсолютно не виправдовує. Зруйнувавши свою систему освіти, яка була найкращою, ми просто хизуємося перед Європою. Система освіти може і повинна взяти під свій захист здорових дітей. Сьогодні треба говорити про профілактику. Хворими займається МОЗ. А збереженням здоров’я ще здорових дітей у нас не займається. У Росії, до речі є така програма.

Чи є у Вашій роботі результати, які Вас особливо радують, надихають?

7 років тому наша програма просунулася впритул до Чорнобильської зони. Там у селі Демидові - це і чорнобильська зона - ми розпочали поширювати свою програму. У тамтешньому дитячому садку кількість здорових дітей була - 5 відсотків. У грудні минулого року ми одержали неймовірні результати - 70 відсотків відносно здорових дітей. Ніде по всій Україні немає таких показників. А це ж найзабрудненіша щодо екології територія країни. Діти отримували профілактичну допомогу та якісну питну воду. Зараз у Київській області таких центрів розвитку дітей більше 10 і показники здоров’я дітей у цих центрах не нижче 50 відсотків.

Ви налаштовані далі боротися за поширення своєї програми?

Звичайно один в полі не воїн. Та я не один. Є команда людей яким це болить. Знаєте, я у цьому житті вже багато надивився. І був би відмовився від усього цього. Коли б не одне, але... Ще не вечір в екологічному смислі. Людина - це така істота, яка чинить усе на зло, зокрема і собі. Тепер вона влазить у свята святих - свідомість. Ми не зупиняємось. Якщо хоч 10 відсотків українців звернуть свою увагу на екологічну просвіту, це варто робити. І хоч у цій державі усе надто глибоко запущено. Сама людина зможе себе врятувати.

Наталя Максименко