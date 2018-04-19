15 симптомів, які не можна ігнорувати

Жінки, як правило, уважніше ставляться до свого організму, ніж чоловіки, і частіше прислухаються до рекомендацій лікарів щодо профілактики різних захворювань і регулярних профілактичних оглядів. Проте, багато з них, особливо молоді, вважають, що рак – це захворювання старості, ігноруючи важливі симптоми, своєчасне виявлення яких може врятувати їм життя.

Щоб вчасно відмітити тривожний симптом, необхідно бути напоготові, не впадаючи при цьому в іпохондрію. Інформація про наступні 15 симптомів ракових захворювань, що часто ігноруються жінками, допоможе вам бути у всеозброєнні, і, в той же час, не переживати даремно.

1.Нез`ясована втрата ваги

Багато жінок були б щасливі втратити вагу без яких-небудь зусиль. Проте нічим не з`ясована різка втрата ваги повинна насторожувати. Зниження ваги без збільшення фізичного навантаження і зниження кількості калорій є одним з симптомів раку. Також, це може бути ознакою гіперфункції щитовидної залози. Обстеження щитовидки допоможе дати відповідь на це питання.

2.Здуття живота

Здуття живота настільки поширене серед жінок, що багато хто з них просто звик до нього. Постійне здуття може говорити про ймовірність раку яєчників. Інші симптоми цього виду раку включають біль в животі або ділянці тазу, швидке насичення і проблеми з сечовипусканням, наприклад, дуже різкі позиви. Якщо вас здуває щодня протягом декількох тижнів, зверніться до лікаря.

3.Зміни в грудях

Більшості жінок досить добре відомо, що ущільнення в грудях є ознакою раку молочної залози. Проте це не єдиний симптом. Почервоніння або ущільнення шкіри грудей може говорити про рідкісну агресивну форму раку. Якщо висип на грудях не проходить протягом тижня, необхідно здатися фахівцеві.

Зміна форми сосків або виділення з них за відсутності грудного годування також повинні стати приводом візиту для лікаря. Стежте за всіма змінами, які відбуваються з вашими грудьми.

4.Незвичайні кровотечі між місячними

Жінки, що не досягли менопаузи, як правило, ігнорують кровотечі між місячними. Також, вони схильні недбало ставитися до кровотечі з ШКТ, помилково вважаючи, що це місячні. Проте, регулярні кровотечі між місячними потребують перевірки. Після настання менопаузи такий симптом говорить про високий ризик раку ендометрія матки. Кровотеча з прямої кишки може бути ознакою раку кишечника.

Подумайте про те, що для вас є нормою. Якщо ви постійно помічаєте невеликі кровотечі у середині циклу, можливо, з вами все гаразд. Проте якщо вони стають несподіванкою, варто звернути на них увагу.

5.Шкірні зміни

Більшість з нас начулися про те, що зміни родимок можуть бути симптомом раку шкіри. Окрім цього, необхідно стежити за змінами пігментації шкіри. Якщо раптово у вас на шкірі з`являється кров, або ви помічаєте рубцювання, необхідно звернутися до дерматолога.

6.Проблеми з ковтанням

Проблеми з проковтуванням їжі говорять про йомвірність раку стравоходу. Якщо проблема не зникає протягом пари тижнів, здайтеся фахівцеві.

7.Кров не там, де вона повинна бути

Виявивши кров в сечі або стільці, не списуйте все на випадковість або геморой. Кров в сечі може попереджати про рак сечового міхура і нирок. Кров в стільці указує на небезпеку раку кишечника. Відкашлювання крові є симптомом раку легенів. Одиничний випадок незвичайної кровотечі може бути безпечним, але якщо це повторюється регулярно – прийшов час перевірятися.

8.Поганий настрій і болі в животі

Будь-якій жінці, що відчуває біль в животі і відчуття депресії, слід перевірятися на рак підшлункової залози. Деякі дослідження говорять про зв`язок між депресіями і цим видом раку.

9.Нетравлення

Нетравлення без причини може бути тривожним знаком. Якщо ви часто страждаєте від нетравлення, лікар може запідозрити у вас рак стравоходу, горла або шлунку.

10.Зміни в порожнині рота

Курцям слід бути уважними до будь-яких змін в роті, особливо, до появи білих плям на слизистій і на язикові. Цей передраковий стан може перерости в рак ротової порожнини.

11.Біль

З віком всі люди скаржаться на різні болі. Біль може бути симптомом багатьох видів раку, хоча причиною більшості подібних скарг не є ракове захворювання. Біль, який не проходить і нічим не пояснюється, повинен примусити вас звернутися до лікаря.

12.Зміни в лімфатичних вузлах

Виявивши ущільнення або набряклість лімфатичного вузла під пахвою, на шиї або де-небудь ще, негайно йдіть до лікаря, особливо, якщо лімфовузол росте і турбує вас більше місяця.

13.Підвищена температура

Підвищення температури без грипу, застуди або інфекції, може указувати на рак. Найчастіше лихоманка починає турбувати, коли ракова пухлина розповсюджується по організму. У разі раку крові, лихоманка може бути раннім симптомом лейкемії або лімфоми. Додатковими симптомами раку є пожовтіння шкіри або зміна кольору стільця.

14.Стомлюваність

Стомлюваність – ще один серйозний симптом ракових захворювань, а також безліч інших проблем із здоров`ям. Підвищена стомлюваність характерна для пізніх стадій раку, проте при раку крові, кишечника і шлунку ця ознака з`являється і на ранніх стадіях.

15.Постійний кашель

Кашель зазвичай супроводить застуди, грип і аллергії, а також може бути побічною дією деяких ліків. Проте дуже тривалий кашель – більше 3-4 тижнів – не можна ігнорувати. Він може бути симптомом серйозних проблем з дихальною системою і раку легенів.

menopause.health-ua.org