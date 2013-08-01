Американські онкологи переконані: термін "рак" застарів

Національний інститут раку в США закликає переглянути визначення раку і прибрати слово з деяких діагнозів, пише The Globe and Mail. Наприклад, існує безліч передракових станів. У молочній залозі - це протокова карцинома. Багато фахівців не вважають її раком. Отже, потрібно прибрати слово "карцинома". Воно лякає пацієнтів і штовхає їх до непотрібних курсів лікування і навіть до видалення молочної залози.

Взагалі в ході оглядів молочної залози, простати, щитовидки, легенів медики знаходять безліч виразок. Дані зміни онкологією називати не можна. Альтернативний термін - "неактивні ураження епітеліального походження".

Згідно зі статистикою, тисячі пацієнтів проходять зайві, а місцями і небезпечні процедури, які призначені для онкохворих. Причина - нерозуміння діагнозу. Якщо людина чує слово, пов`язане з раком, вона думає: "Я обов`язково помру без лікування". Тим часом, передракові утворення, буває, ростуть так повільно, що взагалі не являють небезпеки.