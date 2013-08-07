Як запобігти раку за кілька років до початку хвороби

При проведенні аналізу структури ДНК і виявленні на цьому рівні порушень вчені можуть спрогнозувати і запобігти можливості розвитку ракових клітин за 3-5 років до початку захворювання. Про це повідомили в прес-службі Першого Московського державного медичного університету імені Сеченова.

Фахівці лабораторії молекулярної генетики людини в складі науково-дослідного інституту молекулярної медицини університету заявили, що виявлення порушень або змін у структурі ДНК дозволяє завчасно пройти необхідний курс лікування і попередити захворювання.

У вузі відзначили, що цей метод дослідження є найбільш об`єктивним та інформативним при виявленні не тільки спадкових, але і набутих хвороб, тому що саме порушення в ДНК призводять до появи аномальних білкових молекул.

"Наші дослідження допомагають також тим, кому не вдалося уникнути хвороби", - цитує прес-служба завідувача лабораторією професора Дмитра Залетаєва. За його словами, за допомогою молекулярно-генетичної діагностики можна визначити, який спосіб лікування буде найбільш ефективним для конкретного пацієнта, а також упевнитися, чи одужав пацієнт, що пройшов курс лікування.

"Рак - не вирок, за умови, якщо кожна людина більш уважно ставитиметься до свого здоров`я, - вважають вчені лабораторії молекулярної генетики. - Адже, попередивши хворобу на ранніх стадіях, цілком можна перемогти це небезпечне захворювання".