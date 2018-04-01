Ревматизм - найнебезпечніше ускладнення ангіни

Зима – безумовно - лідер із захворюваності різними інфекціями. Можна, звичайно, і не захворіти — це кращий варіант, можна перехворіти простудою або грипом і забути про них, а можна підчепити таку болячку, наслідки від якої потім відчуватимуться протягом років. Мабуть, немає іншої такої небезпечної зимової біди, як ревматизм. Про нього говорять пошепки, його бояться і придумують різні історії і міфи. Про те, чим же насправді є ця хвороба, розповів асистент кафедри госпітальної терапії № 2, кандидат медичних наук Максим Загородній.

ЯК ЗАХВОРЮЮТЬ

Ревматизм більше любить підлітків, але може з`явитися в будь-якому віці. Ця хвороба завжди починається через 1-3 тижні після гнійної ангіни. Продукти життєдіяльності мікробів із мигдалин потрапляють у кров і інші середовища організму, вражаючи його «там, де слабо». Старі лікарі казали, що «ревматизм лиже суглоби і кусає серце». І дійсно, залежно від того, де ударять мікроби, у цієї недуги є декілька форм — серцева, суглобова і нервова. Причому всупереч думці, що ревматизм – це хвороба в першу чергу суглобів, це не так. Суглоби, як і нерви, вражаються тільки в деяких випадках і як правило не залишають після себе наслідків, зате серце захворює завжди. Ревматизм — головна причина пороків серця.

ЩО РОБИТИ

У всіх випадках, коли у вас є підстави запідозрити ревматизм, незалежно від його форми, потрібно відразу викликати додому лікаря (терапевта, педіатра або сімейного). Якщо його підозри співпадуть із вашими, вимагайте госпіталізації. Недосвідчений лікар може порекомендувати вам сходити в поліклініку, здати аналізи, але наполягайте на своєму. Знайте, що будь-яке навантаження при гострому періоді протипоказане, хворому потрібний постільний режим. Не думайте займатися самолікуванням: цю хворобу “беруть” лише антибіотики, а їх повинен призначати тільки лікар. При правильному лікуванні формування ревматичного пороку серця можна за 1,5-2 місяці зупинити. При цьому, враховуючи підступність ревматизму — його «вміння повертатися», лікарі завжди перестраховуються, протягом 5 років призначаючи профілактичні курси антибіотикотерапії, які обов`язково потрібно проходити.

ПРОФІЛАКТИКА

Профілактика ревматизму — це профілактика захворювань, після яких він розвивається, — гнійної ангіни. Тому, по-перше, попереджайте гострі інфекції, а, по-друге, якщо ви все-таки захворюєте, то лікуєтесь правильно. Про профілактику простуд вже сказано дуже багато. Всі знають, що потрібно уникати переохолоджень і вживати вітамінізовану їжу. З лікарських «секретів» до цього можна порекомендувати зробити «вакцинацію для горла». Вона проводиться впродовж 2-х – 3-х тижнів шляхом застосування препарату-імуномодулятора. Це може бути спрей для горла або пігулки.

Препарат підбирає хворому лікар-імунолог. Закінчивши такий курс, у горлі утворюється місцева несприйнятність (імунітет) до мікробів, що викликають ангіни і скарлатину. Щоб із гарантією вилікуватися від гнійної ангіни, без процедури лікарського промивання мигдалин не обійтися. Його робить ЛОР-лікар, може зробити сімейний лікар. При цьому лікар вставляє в мигдалини спеціальну голку і промиває їх зі шприца антисептичним розчином. Дістати інфекцію інакше практично неможливо. Зате промиваннями це зробити можна (курс лікування – близько тижня), причому в більшості випадків навіть без додаткового застосування антибіотиків.

«МАСКИ» РЕВМАТИЗМУ

Серцева

Ураження серця не завжди можна вчасно побачити: буває, що воно проходить безсимптомно. В цьому випадку про ревматизм дізнаються в дорослому віці, коли хвороба вже запущена, опісля багатьох років після ангіни, що дала початок процесу (так у більшості випадків і відбувається). При цьому формується порок серцевого клапана, найчастіше — мітрального, що призводить до інвалідності і часто потребує хірургічного лікування. Якщо симптоми все-таки є, то дитина поскаржиться на біль у серці, втому, слабкість при ходьбі, їй важко підніматися по сходах через задишку і серцебиття. При медогляді лікар виявить почастішання пульсу, розширення серця, шум і інші ознаки серйозного захворювання.

Суглобова

Суглоби вражаються приблизно в 50% випадків. У цьому випадку у дитини з`являється жар, пухлина і різкий біль у суглобах. Найраніше захворюють колінні, гомілковостопні, ліктьові суглоби, а потім ревматизм може уразити і дрібні суглоби руки, стопи і навіть хребта. Від інших захворювань суглобів ревматизм відрізняється тим, що біль і пухлина в одному суглобі тримаються недовго, зазвичай не більше 2-3 днів, в окремих випадках затягуються на 1–2 тижні. Але, зникнувши в одному суглобі, біль швидко переходить в наступний і так далі. Ревматизм, таким чином, ніби перескакує, перелітає з одного суглоба на іншій; звідси виник термін хвороби: летючий ревматизм. Ще одна особливість у тому, що, який би не був сильний біль і пухлина, через кілька тижнів вони безслідно зникають, не залишаючи наслідків.

Нервова

Ця форма ревматизму виявляється у вигляді так званої хореї. Вражається головний мозок. Хвороба починається мало помітними ознаками. Людина стає дратівливою, плаксивою. З`являються легкі сіпання в руках, обличчі. Предмети можуть випадати з рук, псується почерк. Коли це відбувається у дитини, то вдома і в школі часто вважають все це за витівку, через яку іноді настає покарання. Потім сіпання посилюються, хворому стає важко ходити і правильно сидіти, мовлення стає незрозумілим. У важких випадках можуть з`явитися паралічі і майже повна втрата мовлення.

Дмитро Гуцало, Сегодня