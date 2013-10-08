У курортній зоні Одеси дозволили житлову забудову

Архітектурно-містобудівна рада при управлінні архітектури і містобудування Одеської міської ради схвалила громадсько-житлову забудову на площі понад 30 га в курортній зоні.

Як передає кореспондент УНІАН, цю забудову передбачає проект детального плану території у межах вулиць Посмітного, Фонтанська дорога, провулка Педагогічний і вулиці Тіниста, одноголосно прийнятого містрадою в ході засідання.

Основних 4 житлових комплекси планують спорудити: по одному - в Полуничному провулку і на вулиці Посмітного, два - по вулиці Педагогічній.

Згідно з проектом, будинки будуть змінної поверховості (8-20 поверхів), у комплексі по Полуничному провулку «забито» паркінг і 2-поверховий спортивний комплекс, по Педагогічній – паркінг і торговельний павільйон.

Дорожній рух по Посмітного збільшать до 4-х смуг, також планується будівництво дитсадка на 90 місць. Згідно з проектом, щільність населення в районі забудови становитиме 200 осіб на гектар, у цілому в даній зоні буде розташовано понад 50 об`єктів, 2,2 гектара відведуть під зелені насадження. Передбачається, що автостоянки на 859 машиномісць (з них 731 – постійного зберігання) вирішать питання паркування авто в районі забудови. Наявну нині тут індивідуальну забудову буде збережено.

Замовник проекту - управління архітектури і містобудування Одеської міської ради, інвестор - ТОВ «Гефест-Білдінг», проектант - КП «Одеспроект».