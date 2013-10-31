Селен зменшує ризик розвитку раку

Німецькі фахівці (клініка Шаріте (Берлін), Технічний університет (Брауншвейг) довели, що дефіцит селену збільшує ризик виникнення раку, прискорює процес старіння організму.

Учені стверджують, що селенопротеїн - білок, який присутній в крові і відповідає за засвоєння селену з продуктів харчування, - може виявитися вирішальним чинником в утворенні інших білків, що забезпечують захист організму від вільних радикалів. Тому при недоліку селенопротеїну збільшується ризик розвитку онкологічних захворювань, активізуються процеси старіння.

В даний час учені розробляють методи, що дозволяють підтримувати постійну концентрацію селенопротеїну на необхідному рівні.

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