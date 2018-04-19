Рак: міфи і правда

Рак - це хвороба, яка може торкнутися людини будь-якого віку, незалежно від рівня доходу, расової приналежності й країни проживання. При цьому не має значення ні стать, ні вік, ні місце проживання, ні рівень добробуту, ні займана посада.

На жаль, дуже багато людей мають хибне уявлення про причини виникнення цієї хвороби і вважають медицину безсилою проти неї. Це і породжує міфи.

Важливо, щоб люди були об'єктивно поінформовані про цю небезпечну хворобу, про заходи профілактики, про фактори ризику і, найголовніше - РАК СЬОГОДНІ - ЦЕ НЕ ВИРОК. РАК ВИЛІКОВНИЙ.

Міф 1. «Ми не повинні говорити про рак».

Насправді. Уряд, громадськість, ЗМІ повинні кинути виклик помилковим уявленням про рак, створити культуру, середовище, в якому люди мають право на доступ до інформації, підвищення своєї обізнаності про способи запобігання та важливості раннього виявлення та лікування раку. Такий підхід має сприяти реалізації програм, спрямованих на скорочення схильності ризикам, на пропаганду здорового способу життя та здійснення ефективних і доступних заходів для раннього виявлення та лікування раку. Інвестиції у профілактику і раннє виявлення раку набагато дешевше, ніж мати справу з наслідками хвороби.

Міф 2. «Немає ніяких ознак або симптомів раку».

Насправді. Обмежена обізнаність про значення ранньої діагностики та важливості звернення за медичною допомогою, коли ознаки і симптоми вже наявні, спостерігається не тільки серед населення, але і серед медичних працівників. Між тим, для багатьох видів раку характерні тривожні ознаки і симптоми, обізнаність про які безперечно є першим кроком до раннього виявлення та поліпшення результатів лікування. В даний час розроблено програми і тести для ранньої діагностики певних видів раку. Доведено, що одному з трьох ракових захворювань можна запобігти.

Міф 3. «Я нічого не можу вдіяти з хворобою».

Насправді. Онкологічне захворювання - це завжди трагедія. Але багато видів раку, які колись вважалися смертельним вироком, тепер можуть бути вилікувані, і онкохворі виліковуються. Глобальні, регіональні та національні стратегії та програми, які сприяють здоровому способу життя, мають величезне значення для зниження онкологічних захворювань, які викликані такими факторами, як шкідливе вживання алкоголю, тютюну, неправильне харчування і відсутність фізичної активності.

Міф 4. «У мене немає права на лікування раку».

Насправді. Всі люди мають право на доступ до надання кваліфікованої медичної допомоги, до перевірених та ефективних методів лікування раку на рівних умовах. Є успішні програми боротьби проти раку та догляду за хворими - від профілактики до раннього виявлення, лікування та паліативної допомоги. Члени сім'ї, друзі можуть забезпечити правильну підтримку онкологічного хворого - емоційну і фізичну (включаючи догляд за пацієнтом), поліпшити якість його життя.