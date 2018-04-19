8 регіонів Західної України забезпечені надсучасним медобладнанням для лікування онкохвороб

Як повідомили УНІАН у фонді, лінійний прискорювач, який було встановлено у Луцьку, – це високотехнологічний апарат для точного та результативного лікування онкологічних захворювань. Новий апарат надзвичайно точно та безпечно доставляє велику дозу опромінення в клітини пухлини, споживає менше енергії та часу на лікування пацієнта.

Лінійний прискорювач працюватиме в парі з сучасним комп’ютерним томографом, який встановлено наприкінці минулого року фондом «Розвиток України». Загальний бюджет, спрямований фондом на устаткування Волинського обласного клінічного онкологічного диспансеру, складає 18,4 млн. грн.

За словами директора Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, з відкриттям нового відділення у Волинському онкодиспансері Фонд завершує програму «Рак виліковний» у Західній Україні.

"Її результатом стало створення 14 спеціалізованих відділень у всіх восьми обласнихонкологічних закладах регіону, в яких встановлено обладнання на суму 98,1 млн. грн., а саме: 8 сучасних комп’ютерних томографів, два лінійних прискорювачі, гама-терапевтичний апарат брахітерапії. Загалом Фондом Ріната Ахметова в Західній Украйні створено потужності для лікування та діагностики відповідно до світових стандартів більше 30 тисяч онкохворих щороку, зокрема, дітей», - зазначив Заболотний.

Завідувачка відділення променевої терапії Волинського онкодиспансеру Жанна Старомінська розповіла, що лінійний прискорювач був довгоочікуваним обладнанням для медичного закладу, він став четвертим апаратом такого класу в Західній Україні.

"Без нього сотні пацієнтів нашого диспансеру вимушені були проходити лікування в сусідніх областях, що створювало певні незручності та дискомфорт. Сьогодні, завдяки зусиллям Фонду Ріната Ахметова, ми можемо надавати високотехнологічну медичну допомогу мешканцям нашої області у рідному лікувальному закладі. Потужності апарату дозволяють з високою точністю опромінювати пухлину, не завдаючи шкоди оточуючим здоровим тканинам. На сьогодні прискорювач змонтований, встановлений в повністю відремонтованому приміщенні. Медперсонал пройшов навчання для роботи на ньому. Крім прискорювача, диспансер отримав від фонду інше дороге устаткування: комп'ютерний томограф, який почав працювати наприкінці минулого року. Комп’ютерний томограф дозволяє з високою точністю діагностувати місце розташування пухлини, робити передпроменеву підготовку і подальше планування променевої терапії. Більше 80 пацієнтів пройшли діагностику за сучасними стандартами за перші тижні роботи», - зазначила медик.

У свою чергу головний лікар Волинського онкодиспансеру Орест Андрусенко зауважив, що програма державно-приватного партнерства «Рак виліковний», що реалізується спільно з Фондом Ріната Ахметова, надала доступ жителям Волині до сучасної діагностики і лікування онкології згідно зі світовими стандартами.

"Волинська область стала 8-мим регіоном Західної України, що був устаткований сучасним радіологічним обладнанням завдяки Фонду, і вже сьогодні можна з впевненістю говорити про те, що з такою технічною базою ми зможемо врятувати сотні і тисячі життів», - сказав Андрусенко.