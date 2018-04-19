На Львівщині створені сучасні умови для діагностики та лікування онкології

Олена Д., 53 роки, пацієнтка Львівського онкологічного центру з діагнозом рак шийки матки. Пройшла курс оперативного та променевого лікування. Зараз почувається добре.

«В мене 2 стадія раку, – розповідає Олена, – півроку тому звернулася до Львівського онкоцентру для проведення лікування. Пережила операцію, а потім, щоб остаточно впевнитися, що всі ракові клітини знищено, лікарі призначили брахітерапію. Після лікування пройшло 7 місяців, їжджу на огляди до свого лікаря, Орисі Бурак. Місяць тому робили комп’ютерну томографію, з боку шийки матки все гаразд. Від лікаря дізналася, що брахітерапію і комп’ютерний томограф в онкоцентрі було встановлено Фондом Ріната Ахметова, добре, ще є люди, які турбуються про таких людей, як я».

Апарат для проведення контактної променевої терапії (брахітерапії) та все необхідне додаткове обладнання було встановлено у Львівському онкологічному центрі Фондом Ріната Ахметова в 2013 році, – продовжує лікар-променевий терапевт, завідувач блоком брахітерапії Львівського онкоцентру Орися Бурак, – загалом обладнання було стільки, що блок брахітерапії у нашому онкоцентрі сьогодні займає весь другий поверх радіологічного корпусу. Працюємо як кращі світові клініки, маємо окреме приміщення для укладки пацієнтів, оглядову кімнату, технічні приміщення та бункер де власне проводиться лікування. Коли думали про дату відкриття, всі погодились, що 4 лютого – у всесвітній день боротьби з раком – буде дуже символічно. Отже, 4 лютого 2013 році було перерізано червону стрічку і блок брахітерапії запрацював," - сказала Орися Бурак.

Лікар наголосила, що брахітерапія – це сучасний високотехнологічний метод променевого лікування, що використовується як самостійний метод, так і в поєднанні з дистанційним опроміненням.

"За перший рік роботи ми пролікували 90 пацієнтів. 30% пацієнтів пройшли лікування амбулаторно. Випадків з продовженням хвороби після закінчення лікування за рік не спостерігалося У світовій практиці боротьби з раком брахітерапія визнана «золотим стандартом» лікування пухлин порожнинних органів, зокрема, простати, стравоходу, гінекологічних органів, дна порожнини рота», – зазначає лікар.

Основними перевагами методу брахітерапії Орися Бурак називає індивідуальний підхід у лікуванні раку, а також можливість підведення максимальних доз променевої терапії на пухлинний осередок при мінімальній дії на суміжні органи, а також індивідуальне планування при проведенні брахітерапії.

Благодійний фонд Р.Ахметова «Розвиток України» спрямував 11,7 млн. грн. на посилення лікувальної та діагностичної бази Львівського державного онкологічного регіонального лікувально-профілактичного центру. У 2010 році введено в експлуатацію 24-зрізовий комп'ютерний томограф. Обладнання використовується для діагностики онкопатологій та планування променевої терапії. Щодня діагностику проходять в середньому 15 пацієнтів, загалом у 2013 році обстежено 2823 пацієнти, а за весь час роботи – майже 11 145 пацієнтів. Лікарі читають лекції, виступають з доповідями про діагностичні можливості КТ і демонструють можливості методу на професійних майстер класах.

***

Сьогодні - 4 лютого – це Всесвітній день боротьби з раком. Всесвітня організація охорони здоров’я нагадує: хоч це надалі грізна і смертельна хвороба – у багатьох випадках можна їй запобігти. Існує понад сто видів раку, і оскільки хвороба має зв’язок з віком, а суспільства старіють – ці числа зростатимуть. За оцінками експертів, у 2030 році на рак захворіє 20 мільйонів людей у світі.

В Україні близько мільйона людей мають діагноз «рак». Проблема онкологічних захворювань надзвичайно актуальна для нашої країни. За темпами поширення раку Україна посідає друге місце в Європі. Сьогодні їх кількість вже перевищує 1 млн. За останні 5 років рівень захворюваності на рак в Україні збільшився з 333 до 349 на 100 тис. населення. Згідно з прогнозними оцінками рівень захворюваності злоякісними новоутвореннями в Україні до 2020 року може зрости до 370 на 100 тисяч населення. Рак як причина смерті займає 2 місце в структурі смертності населення нашої країни після серцево-судинних захворювань.

«Рак виліковний» - перша і єдина в Україні масштабна програма надання допомоги онкологічним хворим. На її реалізацію фонд Р.Ахметов «Розвиток України» виділив 315 млн. грн. (найбільша інвестиція у розвиток державної онкологічної служби).