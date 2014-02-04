Національний інститут раку отримав сертифікат на апарат для зберігання й перемішування компонентів крові

Президент України Віктор Янукович відвідав відділення дитячої онкології Національного інституту раку, де вручив директору закладу Ігорю Щепотіну сертифікат на апарат для зберігання та перемішування компонентів крові.

Як передає кореспондент УНІАН, глава держави поспілкувався з колективом медичного центру, дітьми та їхніми батьками.

Окрім цього, пацієнти онковідділення отримали від Президента подарунки, зокрема книги, настільки ігри, альбоми для малювання.

Президент побажав дітям якнайшвидше одужати і зазначив, що директор Інституту раку запевнив його, що сьогодні все робиться для того, аби діти і батьки отримали надію на одужання.

“Часто буває так, що остання надія збувається, хотів би побажати, щоб вона у вас збулась... Ми все що зможемо - будемо робити, щоб ви одужали”, - наголосив Янукович.

Своєю чергою на брифінгу міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова зазначила, що на сьогодні рак не є вироком, медики мають всі можливості виліковувати хворих з таким діагнозом. Зокрема, такою можливістю є діагностика хвороби на ранній стадії.

За словами міністра, державна політика сьогодні охоплює питання як профілактики, так і лікування онкозахворювань.

Богатирьова зазначила, що держава постійно збільшує фінансування на ці потреби, зокрема, з 2013 року дитяча онкологія фінансується на 100%.

Своєю чергою директор Національного інституту раку Щепотін зазначив, що онкоситуація в Україні є досить складною. Щорічно цю хворобу діагностують у 170 тисяч осіб і 90 тисяч осіб щорічно від неї помирає. За його словами, понад один мільйон людей сьогодні перебуває на обліку, тобто кожен 45-й громадянин є онкохворим.

За словами Щепотіна, така ситуація не лише в Україні, а й в усьому світі.

В той же час він зазначив, що за показниками смертності від раку Україна входить у першу п'ятірку в Європі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні – Всесвітній день боротьби з раком.