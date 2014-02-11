Капсула зі спеціями - дієва зброя проти раку грудей

Незвичайний імплантат, зроблений із сполуки з каррі, куркуміном, допомагає впоратися з раком грудей. Як передає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, куркумін призводить до усихання пухлин приблизно на третину і гальмує відтворення шкідливих клітин.

Так як з'їсти величезну кількість спецій не під силу людині, вони розкладаються в шлунку, вчені Університету Луїсвілл вирішили доставити спеції прямо до пухлини. Вони уклали спеції в маленькі капсули, що розчиняються. Кожна всього зо 2 міліметри в довжину. У капсулі 200 міліграмів порошку.

Фахівці імплантували мишам по дві капсули або годували тварин спеціями. Протягом наступних чотирьох місяців вчені стежили за ростом пухлин. З'ясувалося, що вживання в їжу спецій не виробляло ефекту. А ось капсули-імплантати не давали раковим клітинам швидко ділитися, що зменшувало пухлини.

Куркумін відомий своїм антиоксидантним і протизапальним ефектом. Можливо, він також блокує ефект гормонів, які стимулюють ріст пухлин грудей. Зараз незалежні експерти намагаються з'ясувати, чи підвищить ефективність терапії пряме введення куркуміну в пухлини.