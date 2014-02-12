Щоденне вживання аспірину знижує ймовірність появи раку яєчника у жінок, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of the National Cancer Institute, пише Gazeta.ru.

До такого висновку вчені прийшли, провівши дослідження, учасницями якого стали 20 тисяч жінок, 8 тисяч з яких хворіли на рак яєчника.

Зокрема, вчені встановили, що вживання аспірину хоча б раз в тиждень знижує ймовірність появи даного захворювання на 10%.

Тим не менш регулярне вживання аспірину може викликати такі побічні ефекти як кровотеча у травному тракті та інсульт.