Вживання аспірину знижує ймовірність появи раку яєчника
09:20, 12 лютого 2014Рак виліковний
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Тим не менш регулярне вживання аспірину може викликати такі побічні ефекти як кровотеча у травному тракті та інсульт
Фото: ruslekar.info
Щоденне вживання аспірину знижує ймовірність появи раку яєчника у жінок, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Journal of the National Cancer Institute, пише Gazeta.ru.
До такого висновку вчені прийшли, провівши дослідження, учасницями якого стали 20 тисяч жінок, 8 тисяч з яких хворіли на рак яєчника.
Зокрема, вчені встановили, що вживання аспірину хоча б раз в тиждень знижує ймовірність появи даного захворювання на 10%.
Тим не менш регулярне вживання аспірину може викликати такі побічні ефекти як кровотеча у травному тракті та інсульт.
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