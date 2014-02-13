Вчені підтвердили протираковий ефект вітаміну С

Внутрішньовенне введення при раку яєчників високих доз вітаміну С в комплексі зі стандартною хіміотерапією знижує токсичний ефект останньої та сприяє знищенню ракових клітин, прийшли до висновку фахівці з Медичного центру при університеті штату Канзас, провівши дослідження in vitro, на тваринній моделі і на пацієнтах. Результати роботи, які передбачають можливість реабілітації застосування аскорбінової кислоти у традиційній онкології, опубліковані в журналі Science Translational Medicine, пише Medportal.ru.

У 1970-х роках вітамін С застосовувався в якості засобу нестандартної терапії онкологічних захворювань, проте, незважаючи на підтверджену безпеку цієї речовини при раку, однозначні наукові дані про його клінічну ефективність відсутні. Як пояснила провідний автор дослідження, Кі Чен (QiChen), хоча є епізодичні звіти про ефективність аскорбінової кислоти при її внутрішньовенному введенні при раку, результати двох масштабних клінічних випробувань перорального застосування вітаміну С, довели його неефективність, змусили традиційних онкологів відмовитися від цієї ідеї. Зараз аскорбінова кислота при терапії онкологічних захворювань використовується тільки додатковою та альтернативною медициною.

Експерименти на тваринній моделі раку яєчників показали, що комбінація внутрішньовенного введення аскорбінової кислоти з паклитакселем і карбоплатином чинить інгібуючу дію на розвиток пухлини, не викликаючи патологічних змін у печінці, нирках і селезінці. Автори встановили, що міллімолярні концентрації вітаміну С, який є прооксидантом, в крові і тканинах вбивають ракові клітини, не зачіпаючи здорових, за рахунок викликаного ними локального оксидативного стресу - процесу пошкодження в результаті окислення клітинної ДНК і виснаження аденозинтрифосфату (АТФ) - джерела енергії клітини.

Ґрунтуючись на виявлених потенційних перевагах і мінімальній токсичності вітаміну С, автори вважають, що необхідні подальші, більш масштабні, клінічні випробування застосування комбінації внутрішньовенного введення аскорбінової кислоти і препаратів стандартної хіміотерапії не тільки при раку яєчників, але і при інших онкологічних захворюваннях.