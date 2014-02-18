Кісточки винограду зміцнюють здоров'я людей, що проходять хіміотерапію
Виноградні кісточки здатні значно підвищити ефективність хіміотерапії стосовно раку кишечника, при цьому, зменшивши прояви побічних ефектів
Виноградні кісточки здатні значно підвищити ефективність хіміотерапії стосовно раку кишечника, при цьому, зменшивши прояви побічних ефектів, з'ясували вчені. Як передає Meddaily.ru з посиланням на Nature World News, секрет криється в антиоксидантах з кісточок, дубильних речовинах і поліфенолах. Вони мають потужну протизапальну та протиракову властивості
Отже, вчені пропонують споживати екстракт виноградних кісточок перорально, щоб знизити ступінь запалення і пошкодження в тонкому кишечнику, спричинених хіміотерапією. Притому екстракт ніяк не впливав на здорові клітини. Хіміотерапія ж не може вибірково впливати, в результаті завдаючи шкоди здоровим клітинам. Тому в парі ліки і екстракт кісточок працюють чудово.
В експерименті використовувався екстракт в концентрації до 1000 міліграмів на кілограм. Зниження запалення доходило до 55%, а гальмування росту ракових клітин завдяки хіміотерапії було на рівні 26%.