Кісточки винограду зміцнюють здоров'я людей, що проходять хіміотерапію

Виноградні кісточки здатні значно підвищити ефективність хіміотерапії стосовно раку кишечника, при цьому, зменшивши прояви побічних ефектів, з'ясували вчені. Як передає Meddaily.ru з посиланням на Nature World News, секрет криється в антиоксидантах з кісточок, дубильних речовинах і поліфенолах. Вони мають потужну протизапальну та протиракову властивості

Отже, вчені пропонують споживати екстракт виноградних кісточок перорально, щоб знизити ступінь запалення і пошкодження в тонкому кишечнику, спричинених хіміотерапією. Притому екстракт ніяк не впливав на здорові клітини. Хіміотерапія ж не може вибірково впливати, в результаті завдаючи шкоди здоровим клітинам. Тому в парі ліки і екстракт кісточок працюють чудово.

В експерименті використовувався екстракт в концентрації до 1000 міліграмів на кілограм. Зниження запалення доходило до 55%, а гальмування росту ракових клітин завдяки хіміотерапії було на рівні 26%.