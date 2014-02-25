Американські вчені навчилися діагностувати рак за аналізом сечі

Ключовою умовою успішного лікування онкологічних захворювань служить рання діагностика. І тут криється головна проблема - розвинена система діагностування онкологічних захворювань діє тільки в розвинених країнах. До того ж, саме по собі діагностичне попередження досить складне - воно включає колоноскопію, методи МРТ, флюорографію та інше, пише Scienceblog.ru.

Рішенням навислої проблеми зайнялася група вчених з Массачусетського технологічного інституту на чолі з професором Санджитом Бхатією. Вчені запропонували новий тест, що дозволяє діагностувати онкологічні захворювання при посередництві аналізу сечі. Принцип дії нового тесту на кшталт тесту на вагітність.

Ідея цього методу вперше була описана в 2012 році, чому журнал Nature Biotechnology присвятив цілу статтю. Суть ідеї професора Бхатії полягає в тому, що ракові клітини мають властивість «розчищати собі місце в тканині. В процесі ділення вони виділяють особливий вид ферментів - матріксні металопротеїнази. Їх виділення призводить до руйнування міжклітинного матриксу, з подальшим вивільненням простору для ракових клітин.

Медики ж пропонують ін'єктувати в кров пацієнта наночастинки з пептидами, здатні пов'язувати ці ракові металопротеїнази. Після їх потрапляння через нирки в сечу, їх можна спокійно виявити методом мас-спектрометрії. Пізніше, правда, група Бхатії спростила метод, і тепер він не вимагає мас-спектрометрії. Для самодіагностики раку люди зможуть використовувати папір з різними антитілами, що реагують на контакт з розщепленими протеїназами.

Як стверджують автори нового методу, їх розробка ефективна як для діагностики онкологічних захворювань, так і для діагностики серцево-судинних захворювань.