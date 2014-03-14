Лікарі рекомендують йогу при раку грудей

Йога корисна для тіла і душі, і тепер лікарі рекомендують включати програми йоги, медитації та релаксації у терапію для хворих на рак грудей. Вчені порівняли курси терапії для жінок, які проходять опромінення при раку грудей. Результати дослідження, опубліковані в the Journal of Clinical Oncology, пише Здоров'я, підтверджують: йога призводить до норми рівень гормону стресу, зменшує тривогу і втому, і в цілому збільшує показники здоров'я у жінок.

У дослідженні брали участь 200 пацієнток - у всіх був рак грудей на різних стадіях. Третина з них займалася хатха-йогою з елементами медитації, третина - звичайними вправами на розтяжку і зміцнення суглобів, і ще третина пацієнток не робила ніяких вправ.

Група, яка займалася йогою, далеко просунулася за всіма параметрами порівняно з іншими групами. Пацієнтки самі оцінювали рівень тривоги та втоми за психологічними тестами, а лікарі знімали дані ехокардіограм і вимірювали вміст кортизолу (гормону стресу) в слині. Вправи на розтяжку теж допомагали зняти втому, але ефект не поширювався на інші оцінювані параметри і швидко зникав після припинення вправ.