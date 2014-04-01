Грудне вигодовування - профілактика раку

Рак молочної залози - це безумовний лідер серед онкологічних захворювань у жінок. Але виявити рак - це лише півсправи. Треба ще переконати жінку у необхідності якнайшвидшого лікування, інакше вона «загубиться» на шляху до кабінету онколога, пише Scienceblog.ru.

Це найпоширеніша патологія у жінок всього світу. Щороку медики фіксують зростання числа захворюваності цим видом раку. Якщо взяти для порівняння криву смертності та захворюваності від ракових захворювань, то перша зростає повільніше другої, що підтверджує ефективність існуючих методик лікування раку.

Для профілактики цього страшного захворювання жінкам варто скористатися методиками, запропонованими самою природою, наприклад, грудним вигодовуванням. Природно, для цього ще потрібно завагітніти і народити дитину, але сам факт зниження ризиків захворювання на рак грудей при грудному вигодовуванні не викликає сумнівів. Груди досягають остаточної зрілості тільки після годування дитини грудьми!

Інший важливий фактор профілактики раку грудей - це здоровий спосіб життя. Навчіться робити самоогляди і практикуйте їх не рідше одного разу на місяць.