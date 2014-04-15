Гени - джерело ракових мутацій
11:34, 15 квітня 2014Рак виліковний
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Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе в створенні способів і методів профілактики і лікування раку
Гени, які борються з вірусами, є джерелом ракових мутацій, стверджують британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Nature Genetics, пише Газета.ру.
До такого висновку вони прийшли, вивчивши гени сімейства APOBEC. Зокрема, вчені звернули увагу на гени цього сімейства у жінок, які страждають від раку грудей.
За словами дослідників, гени цього сімейства відповідальні за появу мутацій, які присутні приблизно в половині всіх типів раку.
Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе в створенні способів і методів профілактики і лікування раку.
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