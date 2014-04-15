Гени - джерело ракових мутацій

Гени, які борються з вірусами, є джерелом ракових мутацій, стверджують британські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Nature Genetics, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, вивчивши гени сімейства APOBEC. Зокрема, вчені звернули увагу на гени цього сімейства у жінок, які страждають від раку грудей.

За словами дослідників, гени цього сімейства відповідальні за появу мутацій, які присутні приблизно в половині всіх типів раку.

Вчені сподіваються, що їх відкриття допоможе в створенні способів і методів профілактики і лікування раку.