Собаки допомагають дітям вилікуватися від важких захворювань

Собаки люблять своїх господарів сильно і безумовно. І, на думку онкологів, в цій любові криється порятунок від раку. Ця думка розвивається в книзі "Дослідження: собаки та дитячий рак". Її автор описує тваринну терапію, що проводиться для дітей, хворих на рак, пише Meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

У найближчі 15 місяців цей феномен буде вивчений більш детально. В Університеті Джонса Хопкінса вже працює група собачої терапії. Як зазначають фахівці, ця терапія дозволяє перетворити пацієнтів у звичайних дітей. Емоційна розрядка дає можливість легше переносити лікування, тести і крапельниці.

Остаточний висновок буде зроблено за підсумками аналізу даних, що надходять з п'яти дитячих лікарень, що беруть участь в дослідженні. До речі, крім впливу на ракових хворих, вчені досліджують вплив собак на батьків або опікунів пацієнтів, на медпрацівників, стан власників собак і самих тварин. До роботи повинні залучити приблизно 200 спеціально навчених собак.