Обережно, епідемія вітрянки!

Вітряна віспа посідає в Україні друге місце за поширеністю після гострих респіраторних захворювань. За статистикою, кожна п`ята дитина отримує ускладнення при цьому захворюванні. Якщо ж на вітрянку захворіє дорослий, то ця хвороба переноситься набагато складніше, ніж у дитячому віці.

За останній місяць у столиці України і в інших містах відзначено зростання захворюваності на цю інфекцію. Про те, що це за хвороба і як себе правильно поводити, розповів лікар-педіатр Євгеній Комаровський.

ДОСЬЄ НА ВІТРЯНКУ

Чим викликана? Збудник вітрянки — один із варіантів вірусу герпесу під назвою Варіцелла Зостер. Це один із найзаразливіших вірусів у природі. Якщо в колективі захворює хтось один, ймовірність того, що перехворіють всі інші, близько 95% (правда, це не стосується тих, хто хворів на вітрянку раніше). При цьому вірус може перелітати не тільки з однієї кімнати в іншу, але і з одного поверху на іншій.

Хто частіше хворіє? Частіше хворіють діти, але дорослі теж, причому у них хвороба завжди проходить важче.

Джерело інфекції. Хворий на вітрянку. Причому він може стати заразливим вже за кілька днів до висипу (цей період ніяк не можна побачити) і бути ним ще протягом п`яти днів з моменту появи останньої бульбашки. Окрім хворого на вітрянку, джерелом може бути людина, що страждає через оперізувальний лишай (на момент висипу). Це захворювання викликається тим же вірусом, що й вітрянка.

Як заражаються? Вдихаючи заражене хворим повітря.

Прояви. Хвороба починається з появи бульбашок (схожі на краплі води, оточені вузьким рожево-червоним обідком, нерідко зудять), слабкості і підвищення температури. Ступінь підвищення температури відображає важкість стану. Висипи спочатку з’являються на спині, грудях, животі, голові, а потім на кінцівці. Коли висипів стає багато, температура значно підвищується, посилюється свербіння, з`являються проблеми з їжею і питтям, кашель — адже висип є не лише на шкірі, але і на слизистих оболонках порожнини рота і дихальних шляхів. Це може тривати декілька днів. Після кризи хвороба починає втихати.

Імунітет. Найчастіше після вітрянки виникає довічний імунітет, але приблизно в одному випадку зі 100 бувають повторні захворювання.

Наслідки. Після хвороби залишається візитна картка вітряної віспи — поодинокі рубчики на місці бульбашок, що лопнули. Вони зберігаються досить довго (що старша людина і що важчий перебіг хвороби — то довше) і повністю проходять лише через кілька місяців, а іноді залишаються на все життя (наприклад, якщо їх роздряпати). Крім того, людина стає довічним носієм вірусу герпесу, він зберігається в клітинах нервової тканини і при зниженні захисних сил організму, стресах, може виявитися у вигляді оперізувального лишаю.

ЯК ЛІКУВАТИ?

Вдома чи в лікарні? Госпіталізувати хворого потрібно тільки при важкому перебігу вітрянки (якщо навколо бульбашок утворюються глибокі виразки; якщо в бульбашках замість "води" — кров або гній), в інших випадках лікуватися можна й удома. Якщо хтось із близьких не хворів, ізолювати хворого вже пізно, всі обов`язково перехворіють.

Режим. Дотримуйтесь постільного режиму (сили потрібно берегти). Пам`ятайте, що свербіння підсилює пітливість, тому забезпечте прохолодне вологе повітря.

Дієта. Вживайте тільки легку їжу — каші, вермішель, картоплю, молоко, печені яблука і проварені овочі. Вживання білкових і жирних продуктів обмежте — вони важко перетравлюються. Більше пийте — компоти, фруктовий чай.

Процедури. Щоб бульбашки швидше підсихали і щоб не занести в них інфекцію, змащуйте їх розчином зеленки. Зверху по зеленці змащуйте бульбашки маззю, що містить ацикловір, — вона вбиває вірус. Діткам потрібно підстригати нігті, щоб вони не роздряпували рани до крові (з нігтями туди легше занести інфекцію).

Пігулки. Дорослим і дітям, у яких вітрянка протікає важко, лікарі призначають протигерпетичні препарати (у пігулках). Вживайте жарознижуючі засоби, заздалегідь вивчивши їх інструкцію: вони можуть бути вам протипоказані. Наприклад, при вітрянці у жодному випадку не можна вживати аспірин — висока ймовірність ускладнень із боку печінки. Від свербіння врятують протиалергічні препарати. Про те, які і у якій кількості їх вживати, проконсультуйтеся у лікаря.

ПРОФІЛАКТИКА

Ізоляція. Всі, хто спілкувався з хворим, мають бути ізольовані на 21 день. Хворим повертатися в колектив можна не раніше, ніж через 5 днів після появи останнього елементу висипу.

Протяги. Вірус боїться провітрювання, тому частіше провітрюйте приміщення.

Прибирання. Часте вологе прибирання не зашкодить, та ніякого впливу на ймовірність розповсюдження вірусу не зробить.

Вакцинація. Якщо ви не хочете хворіти, зробіть щеплення вакциною, що містить ослаблений вірус Варіцелла Зостер. Щеплення особливо доцільне для жінок, які планують вагітність, але на вітрянку не хворіли. Якщо ж ви, будучи вагітною, все-таки захворіли вітрянкою, слід знати, що хвороба може негативно вплинути на плід, тому необхідне серйозне обстеження і консультація висококваліфікованого гінеколога.

Дмитро Гуцало,Сегодня