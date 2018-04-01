”Свинка” у хлопчиків може призвести до безпліддя

"Свинкою" в народі влучно охрестили гостре інфекційне захворювання, що переважно трапляється у дітей від 3 до 7 років - епідемічний паротит. Найчастіше він починається із запалення привушних слинних залоз.

Вірус довго циркулює у крові

Збудником хвороби є вірус, який поза організмом швидко руйнується під час нагрівання та впливу ультрафіолетового опромінення. Основне джерело інфекції - хвора людина, причому вона стає заразною за 1-2 дні до появи ознак недуги і в перші її 5 днів, навіть якщо хвороба перебігає стерто, без явних ознак. Можна заразитися і від вірусоносіїв (на жаль, таких людей чимало, але ніхто, у тому числі й вони самі, не підозрюють, що створюють небезпеку). Не виключена й передача інфекції через предмети, якими користується хворий.

Вірус паротиту, потрапивши до організму, завжди затримується в слинних залозах (навіть якщо не викликає їхнього запалення) і з дрібними крапельками слини потрапляє в повітря. Проникнувши через слизові оболонки рота і верхніх дихальних шляхів у кров, вірус здатний довго циркулювати в її руслі (набагато довше, ніж, наприклад, збудник грипу, від якого організм звільняється звичайно вже через 5-6 днів) і викликати запалення інших залозистих органів - найчастіше підшлункової залози (панкреатит) і яєчок у хлопчиків (орхіт). Фахівці вважають, що й у дівчаток можуть бути уражені яєчники (це запалення називається оофоритом, але воно, як правило, перебігає "потайки" і його важко розпізнати).

Мішенню вірусу нерідко стає центральна нервова система - переважно оболонки головного мозку.

Сприйнятливість дітей та й взагалі людей до епідемічного паротиту висока. Але частіше хворіють діти. Відомо також, що в хлопчиків ця недуга спостерігається в півтора рази частіше, ніж у дівчаток.

Найуразливішим є вік від 5 до 15 років. Діти ж раннього віку хворіють порівняно рідко: їх захищає вроджений імунітет, отриманий від матері, якщо вона свого часу хворіла на паротит. Які органи піддадуться вірусній атаці, в якій комбінації та послідовності розпізнати неможливо. Не можна також і запобігти поширенню запального процесу - ні антибіотики, ні інші хімічні препарати не здатні спинити дію вірусу, що "робить свою справу". Запалення будь-якого залозистого органа чи органа мозкових оболонок може стати єдиним проявом епідемічного паротиту.

Перші симптоми захворювання

Вони дають про себе знати через 11-23 дні після зараження - така тривалість інкубаційного періоду. З`являються головний біль, нездужання, млявість. Починає лихоманити: температура підвищується найчастіше до 38-38,5 градусів за Цельсієм і лише в деяких випадках - до 40 градусів. Іноді виникає блювота.

Тканини ураженого вірусом органа набрякають, їх починає "розпирати". Якщо це спостерігається на слинних залозах і яєчках, то спочатку, як правило, припухлість з`являється з одного боку, а через 1-2 дні - з іншого. Із їх збільшенням (яєчка часом досягають величини гусячого яйця) сильніше відчувається біль, стають більше вираженими явища інтоксикації і тяжчим стан хворого. Аналогічні процеси відбуваються й у підшлунковій залозі чи мозкових оболонках.

Знайшовши біля вух припухлість, яка ущільнилася, не беріться самі ставити діагноз. Неодмінно викличте лікаря, адже такий симптом буває й у випадках запалення лімфатичних вузлів та інших захворювань, що вимагають зовсім іншого лікування.

При епідемічному паротиті спершу підвищується температура, з`являються нездужання, головний біль, біль у ділянці вуха, що підсилюється під час жування, розмови, згодом приєднується сухість у роті.

Одночасно або ж трохи пізніше з`являється набряк під однією з мочок вуха без зміни кольору шкіри і місцевого підвищення температури. Збільшення залози відбувається швидко і протягом 3 днів досягає максимуму. На цьому рівні припухлість тримається 2-3 дні, а потім поступово, протягом 7-10 днів, зменшується. Температура тіла досягає максимального вираження на 1-2 день хвороби і тримається 4-7 днів. У 60 відсотках випадків уражуються обидві привушні слинні залози. Звичайно через 4-5 днів після початку захворювання, коли набряк ураженої залози дещо зменшується, в цей процес втягується інша привушна слинна залоза. Іноді він поширюється і на підщелепні слинні залози.

Лікуватися можна й вдома

Коли вірус епідемічного паротиту уражує тільки слинні залози, лікування, як правило, проводять у домашніх умовах. Щоб зменшити ймовірність поширення інфекції, відразу ж ізолюйте хворого в окрему кімнату, провітрюючи приміщення якнайчастіше (не рідше 2 разів у день). Робіть щодня вологе прибирання дезинфікуючими засобами, наприклад, 1-2%-ним розчином хлораміну. Чудово, якщо маєте можливість провести ультрафіолетове опромінення кімнати, щоб знезаразити предмети і повітря. Посуд і його білизну кип`ятіть - під дією високої температури вірус епідемічного паротиту гине за 10 хвилин.

Бажано, щоб хворий був у ліжку, аж поки не зменшиться припухлість (звичайно вона наростає протягом 2-3 днів, досягши максимуму, тримається на цьому рівні 3 дні і потім поступово зменшується - у цілому процес завершується за 7-10 днів). Однак якщо температура невисока і самопочуття непогане, можна обмежитися так званим напівліжковим режимом.

Оскільки специфічного лікування епідемічного паротиту не існує, можна порекомендувати заходи, що полегшують стан хворого. З ліків, в разі потреби, використайте болезаспокійливі та жарознижувальні препарати, якщо температура є вищою 38 градусів за Цельсієм.

Якщо температура тіла не перевищує 38 градусів за Цельсієм, найкраще ставити компреси, поперемінно чергуючи так званий напівспиртовий (спирт, розведений удвічі або втричі) і масляний. Це означає, що спершу потрібно повністю виконати процедуру накладання одного виду компресу, а згодом після невеличкої перерви - іншого.

Загалом, порядок їх накладання схожий. Різниця лише в тому, що для масляного компресу використовується камфорна олія (не спирт - ним можна обпекти шкіру!) або ж інша олія (скажімо, прокип`ячена рослинна). Від камфорної олії відмовтеся тоді, коли людина страждає від алергічних захворювань. Вдихання камфори може викликати навіть спазм дихальної мускулатури і напад бронхіальної астми. Для напівспиртового компресу використовують спирт, розведений вдвічі для старших дітей або ж втричі для малюків.

Покрийте розпухлі залози спочатку марлею, просоченою необхідним розчином, потім пергаментним папером чи поліетиленовою плівкою, шаром сухої вати і все це легко прибинтуйте бинтом навколо голови так, щоби зафіксувати у білявушних ділянках на 2-3 години. Компрес можна накладати біля одного або й обидвох вушок. Це залежить від того, одна чи обидві залози уражені паротитом. Якщо ви першим зробили напівспиртовий компрес, то наступний має бути масляний. Між компресами робіть перерви на 20-30 хвилин. Якщо температура вище 38 градусів за Цельсієм, то компреси протипоказані. В цих випадках просто закутайте шию вовняним шарфом.

Коли слинні залози хворі, людині боляче жувати і ковтати. Тому годуйте її напіврідкою чи протертою їжею, причому краще у відвареному вигляді або ж приготовлену на пару. В цих випадках рекомендують молочно-рослинну дієту, із виключенням із раціону всього гострого й кислого.

При запаленні слинних залоз постійно відчувається в роті сильну сухість, тому слід частіше пити кип`ячену воду кімнатної температури, відвари з ягід, фруктів, овочів, охолодженим чаєм. Крім того, запропонуйте полоскання ротика розчином питної соди. Це і стан полегшить, і до деякої міри знешкодить вірус, що знаходиться в слині, знизить його активність. Якщо хвороба обмежилася лише втягуванням в процес слинних залоз, захворювання завершується через 10-11 днів. Тоді вже можна гуляти.

Орхіт – серйозне ускладнення паротиту

Запідозрити орхіт (запальне ураження яєчок) може навіть недосвідчена у медицині людина. Яєчко збільшується в розмірах, шкіра калитки набрякає, червоніє, блищить. Залозиста тканина набуває тістоподібної щільності і стає надзвичайно болючою. Звичайно в запальний процес втягуються обидва яєчка по черзі з проміжком в 2-3 дні (рідше це відбувається одночасно, ще рідше запалюється тільки одне яєчко).

При цьому підвищується температура і погіршується загальний стан. Однак врахуйте: багато хлопчиків соромляться відкрити причину своїх страждань, часом вони можуть вводити в оману батьків, кажучи, що в них несамовито болить живіт. Делікатно, але наполегливо поясніть сину, що вам чи батькові необхідно його оглянути.

При перших же ознаках орхіту (вони можуть з`явитися на 5-7-й день від початку хвороби) негайно викликайте лікаря. Не вичікуйте, сподіваючись, що запалення пройде самостійно. Якщо лікар порадить госпіталізацію, не відмовляйтеся - у стаціонарі застосують такі заходи, які в домашніх умовах нездійсненні. Вони допоможуть запобігти наростанню запального процесу і загибелі тканин яєчок.

Щоб зменшити біль, призначають ін`єкції знеболювальних ліків. Щоб швидше зняти набряк і цим запобігти стисненню сім`яних канатиків, що загрожує їм загибеллю (а хлопчику, коли подорослішає, - безпліддям), застосовують гормональні препарати, а в дуже важких випадках прибігають навіть до розсічення оболонок яєчок. Щоб попередити приєднання бактеріальної інфекції і гнійного запалення яєчок, призначають курс антибіотиків.

Для полегшення болю дайте сину щось болезаспокійливе. Це одночасно допоможе знизити високу температуру тіла.

Зробіть із широкого бинта щось схоже на "гамак", прикріпивши кінці до полотняного пояса. За допомогою цього пристосування підніміть яєчка, біль при цьому зменшиться.

Тепло у випадку орхіту протипоказано! Не змащуйте шкіру калитки мазями, кремами, не протирайте ніякими розчинами, лосьйонами, у тому числі й з дезинфікуючими і протизапальними властивостями. Все це полегшення не принесе, а нашкодити може. Корисним є навпаки - холод. Прикладіть до яєчок грілку з холодною водою (але не з льодом!). Її може замінити й звичайна пляшка, наповнена холодною водою.

Іноді запалення яєчка навіть передує змінам зі сторони слинних залоз або ж виникає одночасно з ними. Часом орхіт може розвинутися й за відсутності ураження слинних залоз. У половині випадків (якщо не проводиться спеціальне лікування) запалення яєчка при епідемічному паротиті через 1-2 місяці викликає його зменшення з ослабленням функції. У випадку двостороннього зменшення яєчок в результаті такої недуги досить часто в майбутньому розвивається безпліддя.

Серйозно уражаються нервова система та підшлункова залоза

Ураження центральної нервової системи при епідемічному паротиті буває в кожної десятої дитини, у хлопчиків - утричі частіше, ніж у дівчаток.

Запідозрити менінгіт (запалення мозкових оболонок) теж неважко. Починається він дуже гостро (найчастіше відразу за запаленням слинних залоз) на 5-7-й день від перших проявів недуги.

З`являється озноб, температура піднімається до 39 градусів за Цельсієм і вище, турбує постійний різкий головний біль, блювання, а потім виникає напруженість потиличних м`язів. Через це голова закидається назад, і дитина не в змозі нахилити її вперед. Можливі судоми і навіть втрата свідомості.

Такі явища - сигнал для негайного виклику "швидкої допомоги". До її прибуття можете дати дитині сечогінний препарат, оскільки запалення мозкових оболонок супроводжується сильним набряком. Якщо цих ліків удома немає, дайте болезаспокійливе, щоб зменшити головний біль. Ніякого іншого лікування самі не розпочинайте!

У лікарні (а дитину в такому стані неодмінно госпіталізують) буде вжито термінових заходів, що допоможуть зняти набряк, тоді і блювання припиниться саме собою. Через 10-12 днів настає одужання. Однак дитина ще довго буде дуже відчувати слабість. Після виписки з лікарні їй потрібно спостереження невропатолога, хоча паротитний менінгіт звичайно проходить без наслідків.

Після перенесеного захворювання будь-якого ступеня тяжкості розвивається стійка несприйнятливість до повторного зараження.

Коли епідемічний паротит починається із запалення слинних залоз, появу ознак гострого панкреатиту (запалення підшлункової залози) можна чекати не раніше 4-7 дня від початку хвороби. Крім високої температури і погіршання загального стану, панкреатит дасть про себе знати появою ріжучого болю в животі, особливо навколо пупка, або оперізуючим болем, а також нудотою, блюванням чи проносом, а іноді, навпаки, - затримкою випорожнень.

З появою таких симптомів негайно викликайте "швидку допомогу". Саме "швидку", а не дільничного педіатра. Як правило, в цих ситуаціях потрібно терміново госпіталізація. Адже панкреатит часто супроводжує (а іноді й маскується під нього) гострий апендицит. Швидко розпізнати захворювання і, якщо знадобиться, зробити операцію можна тільки в лікарні. До приїзду лікаря ніяких заходів самі не застосовуйте! Недопустимо прикладати грілку на живіт, робити клізму, давати антибіотик і навіть знеболювальне!

Після виписки з лікарні, якщо там підтвердили діагноз панкреатиту та провели необхідне лікування, можна вести звичайний спосіб життя, але протягом 2-3 тижнів їй потрібно забезпечити щадну молочно-рослинну дієту, менше білого хліба (чорний дозволяється), макаронів, капусти. З круп найкращим вибором буде рис.

Сама по собі "свинка", як правило, не загрожує життю. Однак паротитний вірус може спровокувати активність інших хвороботворних мікробів, що здатні викликати супутні запальні процеси. Словом, вагомих основ для того, аби усіляко намагатися вберегти дитину від епідемічного паротиту і його неприємних наслідків, цілком достатньо.

Відповідно до календаря профілактичних щеплень імунізацію проти епідемічного паротиту проводять у 15-18 місяців, а ревакцинацію - в 6-7 років.

Ігор Якименко, лікар-інфекціоніст