Як перемогти грип за 2 дні

В Україні стрімко зростає захворюваність на грип. За словами директора Українського центру грипу, професора Аркадія Фролова, у Львові і Чернігові вона вже досягла рівня епідемії. «Наближаються до епідемічного порогу Київ, Вінниця й інші міста. Щоб зменшити захворюваність у містах з епідемією, школи закриватимуться на карантин, а лікарі почнуть рекомендувати профілактику грипу спеціальними противірусними препаратами», — прогнозує фахівець. А за словами головного імунолога Києва Олега Назара, на сьогодні, окрім вірусу грипу, “розійшлися” й інші його побратими — риносинцитиальний вірус, віруси парагрипу і т.п. Вони викликають менш важкий перебіг простуди, та все ж приємного в них теж мало.

ГРИП 2008 — ВАЖКИЙ

Серед усіх ГРВІ грип вважається найважчим і найпоширенішим: він є винуватцем 90% всіх вірусних застуд. Його помітні симптоми: починається з легкого нездужання, ознобу, слабкості, чхання і першіння в горлі.

На другий день підвищується температура до 39 С і з`являється характерний головний біль — у лобі, за очними яблуками. Кашель і біль у горлі для класичного грипу не характерні, нежить зустрічається не завжди.

Лікар-реабілітолог Бориса Скачко вже бореться за здоров`я хворих на грип-2008 киян і характеризує цей вірус (штам "Соломонові острови") як важкий.

"Мені вже багато доводилося стикатися із хворими, що грипували, — зазначає лікар. — Дуже часто температура підвищується вище 40 С, значне навантаження на серце — пульс підвищується до 100 ударів на хвилину і вище, людину б`є озноб. А це показники, при яких вже обов`язково потрібно викликати лікаря і навіть лягати в лікарню, інакше можуть бути небезпечні ускладнення, наприклад, ниркова недостатність".

ЯК УБЕРЕГТИСЯ?

Під час епідемії уберегтися від захворювання нелегко. Добре ще, якщо хворіти є можливість, а що коли немає? Якщо на цей період у вас запланована відповідальна робота?

"Коли вірус вже літає буквально всюди, загартовуватися, щеплюватися, починати вести здоровий спосіб життя для підвищення імунітету вже пізно, — вважає Олег Назар. — Звичайно, для частини людей, якій пощастило не зустрітися з вірусом грипу взагалі або якщо зустріч відбудеться ближче до кінця передбачуваної епідемії, це може зіграти позитивну роль. Але коли ви відчуваєте, що ось-ось захворюєте, змінювати спосіб життя пізно — не допоможе. Проміжок від моменту попадання вірусу грипу в організм дуже короткий — буквально день-два. В цьому випадку зупинити вірус і не дати захворіти дозволяють тільки спеціальні противірусні препарати — індуктори інтерферону. Вони зупиняють розмноження вірусу ще на початковій стадії, як тільки він потрапив усередину. Тому індуктори інтерферону максимально ефективні саме в перший день захворювання, коли людина відчуває що ось-ось захворює. Приймаючи ліки, людина не захворіє або грип буде в легкій формі".

"Дуже часто у хворого дійсно немає можливості при перших симптомах грипу бігти до лікаря. — зазначає сімейний лікар Поліна Загородня. — У цьому випадку краще зайти в аптеку і самому вживати один із противірусних препаратів. Але таке самолікування має бути правильним: перед вживанням обов`язково потрібно прочитати інструкцію."

ДОСЬЄ НА АНТИВІРУСНИХ РЯТІВНИКІВ

До індукторів інтерферону належать ліки, діючими речовинами яких є амізон, арбідол, тилорон і ремантадин.

Завдяки чому виникає ефект? По-перше, вони викликають підвищене вироблення інтерферону — білка, який виробляється організмом для боротьби з вірусом, а по-друге, блокують розмноження вірусу грипу.

Коли показані? Для профілактики і лікування грипу й інших ГРВІ.

Чи можна дітям? Амізон — можна, починаючи з 6 років; арбідол — починаючи з 2-х років, тилорон — дітям з 7 років; ремантадин — після року.

Протипоказання. До вживання амізону — підвищена чутливість до препаратів йоду, перші три місяці вагітності. Тилорон і ремантадин не можна при годуванні грудьми і вагітним. Ремантадин не можна вживати при епілепсії, печінковій і нирковій недостатності. Крім того, на будь-який препарат індивідуально може виникнути алергія (якщо після вживання препарату починає нудити, виникає свербіння шкіри і т.п., потрібно випити кілька пігулок активованого вугілля і припинити вживання препарату).

Як вживати? Амізон рекомендується вживати після їжі, не розжовуючи: дорослим — по 1 пігулці на добу протягом 3–5 днів, надалі — по 1 пігулці 1 раз на 2–3 дні протягом 2–3 тижнів; дітям від 6 до 12 років — по 1/2 пігулки через день протягом 3 тижнів; дітям від 12 до 16 років — по 1 пігулці через день протягом 2–3 тижнів.

Решта індукторів інтерферону випускається в різних дозуваннях, тому при підборі лікування потрібно звертати увагу на вагу пігулки (вказується на упаковці "препарат такий-то, в одній пігулці стільки-то грам").

Арбідол потрібно вживати: дітям у віці 2–6 років — по 0,05 г; 6–12 років — 0,1 г; старше 12 років і дорослим — 0,2 г 1 раз на добу 10–14 днів. Курс — близько двох тижнів. Тилорон дорослим — по 0,250 г 1 раз на тиждень, після їжі, а потім двічі на тиждень по 0,125 р. Дітям від 7 років — по 0,06 г, 1 раз на день після їжі. Курс — 6 тижнів.

Ремантадин — дорослим і дітям старше 10 років по 100 міліграм 2 рази на добу; дітям до 10 років дозу розраховують так: 5 міліграм препарату на 1 кг ваги дитини, вживати 1 раз на добу. Курс — місяць.

Характерна особливість дієти під час лікування будь-якими індукторами інтерферону — потрібно виключити слабкоалкогольні напої (пиво і вино). Інакше можна серйозно нашкодити шлунку.

ХАРЧОВА ПРОФІЛАКТИКА. За словами головного імунолога Києва Олега Назара, харчуавння в період епідемії має бути збагачене білками, оскільки вони самі по собі стимулюють імунітет. "Тому щодня їжте м`ясо, молочні продукти, квасолю, — радить фахівець. — Але найкраще у період епідемії харчуватися морепродуктами — окрім білка, в них міститься багато йоду, який підсилює силу противірусних антитіл. Найбагатші на йод морепродукти — креветки, краби (їх потрібно їсти разом із панциром) і морська капуста".

Дмитро Гуцало,Сегодня