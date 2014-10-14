Пересувна консультація фонду Ріната Ахметова буде обстежувати переселенців в Маріуполі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Благодійного фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", жінки, які мають довідку тимчасового переселенця, протягом місяця зможуть безкоштовно та анонімно пройти якісну комплексну діагностику з метою виявлення захворювань органів репродуктивної системи. Таким чином, Гуманітарний штаб в рамках програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова розпочинає акцію з обстеження до Всеукраїнського дня боротьби з раком грудної залози (20 жовтня).

З нагоди старту акції завтра, 15 жовтня, 10:00-11:00, в Маріупольському міському онкоцентрі, біля пересувного комплексу, відбудеться прес-конференція за участю заступника міського голови Маріуполя Тетяни Ломакіної, головного лікаря Маріупольського онкодиспансеру Сергія Волошина, керівника громадської організації «Промінь надії» Олени Філь і керівника програми «Рак виліковний» фонду Ріната Ахметова Вікторії Миколаюк.

Графік роботи комплексу:

15 жовтня - 15 листопада 2014 року, щоденно, з 9.00 до 15.00.

Адреса: Маріуполь, Міський онкодиспансер, проспект Леніна, 80 (Медмістечко).

Обстеження буде доступно жінкам будь-якого віку, які мають довідку про те, що вони є тимчасовими переселенцями, зареєстровані як проживаючі в Маріуполі, а також жінкам з сімей в складних життєвих ситуаціях, що стоять на обліку в міській соцслужбі.

Додаткову інформацію про записи та можливості обстеження в Мобільній жіночій консультації можна отримати за телефоном гарячої лінії 0 800 50 9001 (безкоштовно з усіх телефонів).

З питань акредитації ЗМІ на прес-конференцію звертатися за телефоном: +38 097 529 48 48.

Довідка:

Мобільна жіноча консультація (МЖК) - це спеціалізований 18-метровий автопоїзд, створений за європейським зразком для комплексного обстеження органів репродуктивної системи у 5000 жінок в рік. Всередині цієї клініки на колесах знаходиться два спеціалізованих кабінети - гінекологічний - з апаратом УЗД, кольпоскопом, інвентарем для забору цитологічного матеріалу, і мамологічний кабінет - де жінкам роблять мамографію - рентгенологічне обстеження грудних залоз. По суті, виходячи з такої клініки, жінка має повне уявлення про своє здоров'я. За півтора роки роботи понад 4000 жінок пройшли обстеження в МЖК, у багатьох з них були виявлені злоякісні новоутворення на ранніх стадіях або доброякісні процеси, хронічні гінекологічні захворювання. Всі вони були направлені в спеціалізовані лікувальні установи для проходження подальшого лікування.

Відео-тур по МЖК: http://getpano.com/pano/2013/business/health/mgc_fura/

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.