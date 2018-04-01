Онкогінеколог Людмила Воробйова: основний метод профілактики раку шийки матки - медичний огляд

Людмило Іванівно, наскільки актуальна проблема захворюваності на рак шийки матки в Україні? Які показники цієї онкопатології?

У нас висока захворюваність. Щороку виявляють 170 тис. онкологічних хворих. І на превеликий жаль, за статистикою, кількість онкозахворювань не зменшується. Це стосується і онкогінекології. Щороку реєструють близько 17 тисяч випадків злоякісних захворювань жіночих статевих органів: рак шийки матки, рак тіла матки і рак яєчників. Головне в сумній статистиці – це занедбаність, адже найчастіше жінка потрапляє на прийом до лікаря вже на пізній стадії хвороби.

Український менталітет теж стоїть на заваді – нас ніхто не вчить берегти здоров’я, ми не замислюємось над тим, наскільки важлива профілактика. Біда в тому, що онкогінекологічні захворювання на початковій стадії, як правило, протікають безсимптомно. Тобто якщо жінка на щось скаржиться, то це свідчить, що хвороба вже розвинулась.

Фахівці наголошують, що останнім часом рак значно «помолодшав». Це стосується й раку шийки матки?

Так. Ще 20 років тому рак шийки матки діагностували у жінок, які вже мали дорослих дітей. У ті часи 25-річна пацієнтка з таким діагнозом була шоком навіть для лікарів; це було виключенням з правила, адже вважалося, що це хвороба жінок 40-60-річного віку. А сьогодні картина набагато серйозніша – є 18-річні хворі на рак шийки матки, а 25-річні – це вже звична ситуація.

В Україні від раку шийки матки щодня помирає шість жінок, більшість з них – працездатного віку. Багато занедбаних і безнадійних випадків захворювання можна було б попередити, якби жінки вчасно звернулися до гінеколога.

Справа у тому, що дорослі жінки просто ігнорують профілактичні огляди, а отже і їхні діти – дівчатка-підлітки – не навчені звичайним елементам культури здоров’я. Сьогодні 12-річні діти вже мають сексуальний досвід, і не поодинокими випадками є, коли дівчина народжує у 14 років. Партнери змінюються, інфекція, яка була в одного, переходить до інших – на недозрілий епітелій шийки матки потрапляє вірус і безліч інших інфекцій, що передаються статевим шляхом, виникає запалення, а згодом – передпухлинна патологія. До гінеколога звертаються пізно і в результаті – рак шийки матки у 18-річних дівчаток.

Але якщо оперують молоду жінку, яка ще не народжувала, чи є шанс, що вона у майбутньому зможе мати дитину?

В Україні 5-7 років тому з приводу раку шийки матки найчастіше проводили радикальні операції і , звісно ж, на материнстві доводиться «поставити хрест». Серед пацієнток та лікарів мало хто знає про те, що існують органозберігаючі методики. Зараз в НІР розроблено органозберігаючі операції, що проводять на ранній стадії раку у молодих жінок з метою збереження репродуктивної функції, котрі мають вражаючі результати. Ми лікуємо за стандартами, прийнятими в усьому світі.

Наші операції особливі – ми можемо виконати радикальну операцію, видаливши лише шийку матки, таким чином, залишається шанс у майбутньому завагітніти. Виносити вагітність без шийки матки важко, проте можливо.

Якщо неможливо зберегти матку молодій жінці, розроблені методики по збереженню яєчникової тканини для майбутнього сурогатного материнства. Як бачите, технології є.

Інколи під час операції ми піднімаємо і фіксуємо яєчники вище зони післяопераційного опромінення, і цей орган залишається здоровим і неушкодженим, щоб запобігти проявам штучного клімаксу.

Ось ще приклад: зараз є вагітна пацієнтка, прооперована з приводу раку яєчника, плід розвивається нормально. Після народження дитини матері буде проведено хіміотерапію.

Онкогінекологія – надзвичайно складна, динамічна наука, яка дозволяє не тільки вилікувати та зберегти життя, але й дати шанс у майбутньому жінці відчути радість материнства.

Які є чинники розвитку раку шийки матки?

Рак шийки матки виникає внаслідок інфікування вірусом папіломи людини. Жінка може мати цей вірус, але це зовсім не означає, що вона обов’язково захворіє. Коли вірус папіломи людини проникає у здоровий організм, він може, не завдаючи особливої шкоди, зникнути навіть без лікування. Та у разі зниження імунітету, травмах та за тих обставин, які я перерахувала вище, він активізується і стає небезпечним.

Є ще безліч чинників, які впливають на цей процес, і передусім – раннє статеве життя. Причина проста – у юних жінок епітелій шийки матки ще не встиг цілком сформуватися, він ще недосконалий і тому вразливий. А у жінок старшого віку захворювання спричиняє хронічний запальний процес та неліковані дисплазії епітелію шийки матки. Потрібно розуміти, що цим вірусом інфіковано практично усіх жінок, які живуть статевим життям. Ідеальний варіант проведення вакцинації – до першого статевого контакту.

Чи ефективне, на Вашу думку, щеплення проти папіломавіруса людини?

Щеплення від папіломавірусу унеможливлює виникнення раку. І це факт, адже серед щеплених від вірусу папіломи людини не зареєстровано випадків захворювання на рак шийки матки в жодній країні світу, де впроваджено державні програми вакцинації (Франція, Італія, Англія, США).

Ще 20 років тому сама ідея створення протипухлинних вакцин здавалася чимось фантастичним. Але за ці роки німецькому вченому Харольду цур Хаузену вдалось зробити наукове відкриття і розробити вакцину проти раку шийки матки.

Що стосується терапевтичних протипухлинних вакцин – то слід сказати, що на основі власних технологій Національного інституту раку та наукових розробок інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України створені такі вакцини. Ці дві вакцини створені на основі дендритних клітин, оскільки вони грають ключову роль в формуванні набутого імунітету. Вакцини виготовляють з видаленої під час операції пухлини, а також клітин, виділених з крові хворої. Жінка закінчує комплекс післяопераційного лікування (хіміотерапія), одержує дендритноклітинну вакцину, забезпечуючи специфічну імунопрофілактику рецидивів та метастазів. Клінічна апробація розробленної в НІР протипухлинної вакцини у хворих на рак яєчника дала змогу покращити 5-річну виживаність на 35%, тобто підсилити специфічний протипухлинний імунітет.

Багатьом жінкам жінкам ставлять діагноз «дисплазія», «ерозія». Чи це є небезпечним діагнозом?

Ерозія – це не хвороба, а дефект епітелію шийки матки, який може бути викликаний різними причинами. До 23 років це може бути так звана «псевдо ерозія», тобто циліндричний епітелій шийки матки ще не встиг повністю замінитись на плоский. Згодом, якщо нічого не завадить, це відбудеться самостійно . Проте часті статеві контакти в цей період, які неминуче несуть із собою інфекції та мікротравми, можуть спричинити серйозні проблеми.

Дисплазія епітелію шийки матки має 3 ступеня. Лікування дисплазії – це попередження раку: якщо при першому ступені достатньо лише регулярного обстеження, при другому – провести специфічну протизапальну терапію, то третій ступінь – це практично початковий рак. Цю категорію хворих треба лікувати. У Національному інституті раку є кабінет патології шийки матки, у якому ми оздоровили кілька сотень жінок, у яких було діагностовано передраковий стан і початковий рак шийки матки. Їх було вилікувано навіть без госпіталізації. Зараз це здорові жінки, яким знято діагноз рак, багато хто з них вже народили дітей. Ми даруємо жінкам надію, що вони будуть жити, що все буде добре, лише варто боротися за здоров’я.

Як запобігти розвитку раку шийки матки?

Основним методом запобігання розвитку раку шийки матки був, є і залишиться регулярний медичний огляд жінок.

Важливою є також роль чоловіка у питанні збереження здоров’я жінки. Адже перший, хто знає про будь-які жіночі проблеми зі здоров’ям – це її партнер, чоловік. І турбуючись про її здоров’я, він має наполягти на обстеженні у лікаря, оскільки наші жінки з легкістю ставляться до початкових симптомів.

Першим сигналом можуть бути кров’янисті виділення після статевого акту. Болісні відчуття в цей час відсутні – вони з’являться значно пізніше, коли пухлина збільшується і тисне на нервові сплетіння.

Регулярні профілактичні огляди (скринінгові програми) дозволяють попередити виникнення раку шийки матки. Онкогінекологи намагаються впровадити комп’ютерні програми скринінгу на державному рівні в Україні. У декількох областях вже застосовують комп’ютерні програми, де створено базу всіх жінок регіону з датами відвідування лікаря, результатами обстеження, а також з запланованими наступними візитами. Але цим потрібно займатися, вболівати за це. Таку практику потрібно запровадити у всіх регіонах. Якщо жінка знатиме, що їй необхідно обстежитися, а лікар буде ретельно проводити цитологічне обстеження – ситуація зміниться на краще. Так, завдяки скринінговим програмам захворюваність на рак шийки матки зменшилась у скандинавських країнах і складає 5 на 100 тис. жінок, а в Україні – 20 на 100 тис. жінок.

На сьогодні наявність кількох партнерів вважають нормою. Проте ніхто не замислюється, наскільки це згубно. Насправді нам в Україні варто повернутися до пропаганди цнотливості, яка б допомогла уникнути багатьох проблем зі здоров’ям тисячам молодих жінок та дівчат.

Раннє статеве життя, шкідливі звички (куріння, вживання алкоголю), екологічна ситуація, психологічні фактори, порушення обміну речовин і, нарешті, спадковість – усе це сприяє розвитку онкологічних хвороб.

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Мобільна жіноча консультація – комфортабельна та продумана інституція, де можна зробити мамографію, кольпоскопію, виконати цитологічне обстеження шийки матки.

Вона отримала схвальні відгуки серед жінок, які її відвідали. За майже рік виявили багато жінок з ранньою стадією раку. Насправді це допомогло врятувати їм життя. За рік роботи МЖК виявлено та прооперовано вісім жінок, хворих на рак. Вважаю, що МЖК варто використовувати у віддалених регіонах, саме там є нагальна потреба у таких консультаціях та діагностиці.