Мастопатія може розвинутися у рак молочної залози - онколог

Мастопатію діагностують у понад 60% жінок

Мастопатія дуже поширена, її діагностують у 60 – 90% жінок дітородного віку. Однак не варто ставитися до діагнозу «мастопатія» легковажно, адже ця хвороба у майбутньому може розвинутися у рак молочної залози. Молочні залози – дзеркало гормонального фону жінки. Існує думка, що, для того щоб вилікуватися від хвороби, необхідно завагітніти. Це має сенс, адже під час вагітності в організмі відбувається гормональна перебудова, підвищується рівень естрогенів і нерідко усе нормалізується. Але так трапляється тільки у тому випадку, якщо мастопатія пов'язана з дисбалансом жіночих статевих гормонів, але ж є й інші причини, наприклад, порушення вироблення гормонів ендокринної системи (наднирникових залоз, щитоподібної залози, гіпофіза). Тому «мастопатія» – це не той діагноз, до якого можна ставитися легковажно і сподіватися на те, що «саме пройде».

Мастопатія – це доброякісне захворювання молочних залоз

Виділяють кілька її видів, найбільш поширеними серед яких є дифузна, фіброзна та кістозна. Це факультативні передраки, які рідко малігнізуються. Існують і більш небезпечні форми, які можна віднести до облігатного передраку з високим ризиком малігнізації: вузлова і проліферативна мастопатія та внутрішньопротокова папілома, які характеризуються кров'янистими виділеннями з сосків. Характерними симптомами мастопатії є: больовий синдром, що залежить від фази менструального циклу, поява ущільнень у грудях, виділення з сосків. Це може супроводжуватися і порушенням менструального циклу, адже причина усіх цих змін часто гормональна. До речі, важливо відрізняти мастопатію від мастодинії – болісності молочних залоз. Вона може бути пов'язана з патологією не самої молочної залози, а нервових закінчень довколишніх тканин (міжреберною невралгією, шийним і грудним остеохондрозом).

Самообстеження - дуже важливе для ранньої діагностики раку

Жінки повинні знати, як його правильно проводити: на 7 – 10 день після закінчення місячних після прийняття душу перед дзеркалом оглядаєте, проводите пальпацію (обстеження руками), легке натискання на зону ареоли. Виявивши якесь ущільнення, не варто ставити діагноз самостійно – треба звернутися до лікаря для профілактичного огляду. Взагалі, кожна жінка повинна хоча б раз на рік відвідувати мамолога. Існує так звана шкала Гейла, за якою визначають графік і обсяг обстежень залежно від віку. Так, дівчата до 18 років щороку повинні проходити плановий огляд лікаря, жінки від 18 до 25 років – огляд плюс УЗД, жінки 25-45 років – скринінговий огляд молочної залози і статевих органів, жінки після 45 (50) років – мамографію раз на 2 роки.

Хвороба – у спадок

Якщо в родині були випадки захворювання на рак молочної залози або жінка є носієм гена BRCA1 (виявити це можна за допомогою ПЛР-діагностики), ймовірність розвитку раку досить висока, це група ризику, яка потребує контролю з боку лікарів навіть за відсутності якихось змін з боку молочних залоз. Але тут є чимало нюансів. Так, сьогодні спостерігають так званий синдром Анджеліни Джолі (як відомо, актриса зробила профілактичну двосторонню мастектомію, остерігаючись розвитку раку, від якого померла її мати, і будучи носієм мутації гена). Лікарі досить критично ставляться до цього, оскільки навіть за відсутності молочних залоз ймовірність виникнення раку на їхньому місці становить 4%. Найбільш ефективним методом для таких пацієнток є гормонопрофілактика (антиестрогенна терапія), яку застосовують і при РМЗ, але у меншому дозуванні.

Методи виявлення мастопатії

Для виявілення мастопатії використовують УЗД, мамографію, у разі необхідності і додаткові методи діагностики – цитологічне обстеження, біопсію пухлини, МРТ, дуктоскопію. Важливий комплексний аналіз симптомів: так, зокрема, виділення із сосків може бути варіантом норми (при дуктектазії – розширенні протокового дерева молочної залози). В Україні є найсучасніші методи діагностики, що дозволяють досконально дослідити молочну залозу, наприклад, обстеження за допомогою оптоволоконного апарату, який дає змогу візуалізувати молочні протоки зсередини, досліджувати поверхню кіст на наявність папілом.

Найкраще звертатися за медичною допомогою до спеціалізованих мамологічних кабінетів чи поліклінік, що пропонують цілий комплекс послуг. Тут можна отримати консультації лікарів (мамолога, гінеколога, онколога), пройти діагностику (у тому числі за допомогою стереотаксичної біопсії, що дозволяє робити пункцію і маркування утворень, які неможливо пальпувати з метою подальшого видалення), хірургічне лікування. Підходи до терапії мастопатії залежать від її виду. Так, дифузну переважно лікують консервативно, за допомогою гомеопатичних препаратів і гормонотерапії, після тотального обстеження гормонального фону. При простій кістозній мастопатії вміст кісти евакуюється, а в її порожнину вводять склерозуючий препарат. У складніших випадках (за наявності внутрішньопротокових папілом, вузлів) зазвичай проводять секторальну резекцію.

Методами профілактики мастопатії є, насамперед, дбайливе ставлення до себе, свого здоров'я. Не секрет, що багато жінок зловживає контрацептивами, має шкідливі звички, зайву вагу – все це збільшує ризики розвитку мастопатії і раку молочної залози. Краща профілактика – здоровий спосіб життя і регулярні обстеження у лікаря.

Софія Палій