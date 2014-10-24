5 найкращих природних антибіотиків

Лікарські аптечні антибіотики, які, крім позитивної дії, викликають небажані побічні ефекти, іноді можна замінити природними антибіотиками. У природних антибіотичних речовин немає протипоказань, вони не завдають шкоди, чинять прекрасний оздоровчий ефект і коштують дешевше за медикаментозні препарати, зазначає Маркетіум.

До п'ятірки найкращих природних антибіотиків входять хрін, журавлина, часник, базилік, лохина.

Хрін

В корені цієї рослини, яку можна зустріти на будь-якому городі і дачній ділянці, містяться ензим і гірчичне масло. Якщо корінь хрону розтерти, обидві речовини з'єднаються під впливом кисню, внаслідок чого утворюється алілове гірчичне масло (алілізотіоцианат) - природний антибіотик. Ця сполука успішно бореться з бактеріями носоглотки і порожнини рота. За допомогою настоянки з 1 ст. ложки тертого хрону і 3 ст. л. меду можна вилікувати трахеїт, бронхіт, хронічний кашель. Цистит можна усунути, якщо ложку тертого хрону залити склянкою окропу і випивати по 200 мл такого чаю тричі на день.

Журавлина

Журавлина має противірусні та антибіотичні властивості і є чудовим антиоксидантом. Морс з журавлини очищає сечовий міхур та сечовивідні протоки від патогенних бактерій. Ягода незамінна при лікуванні застудних недуг: її бактерицидні властивості унікальні. Для приготування морсу слід змішати журавлину з цукром (3 до 1) і залити 0,5 літрами теплої води.

Часник

Часник виводить кишкових та інших паразитів, знищує бактерії та віруси, знижує тиск і запобігає тромбозу. Ця рослина має антиоксидантні властивості та попереджає онкологічні захворювання. Один зубчик часнику містить понад 400 корисних сполук. Часником лікують дифтерію, виразкову хворобу, туберкульоз та різні глистяні захворювання. Універсальний часниковий лікер готується так: в прозору скляну ємність помістити 12 зубчиків часнику, залити 3 л червоного вина, настоювати на вікні 2 тижні.

Базилік

Ще один універсальний природний антибіотик. Має дезінфікуючі та бактерицидні властивості і захищає організм від різних інфекцій. Відвар з базиліка (4 ложки подрібненого листя і 250 мл окропу) допомагає від ангіни, головного болю, кон'юнктивіту.

Лохина

Плоди цієї рослини містять природний аспірин, який усуває больові відчуття і допомагає усунути хронічні запальні процеси. Лохина діє, як і лікарські антибіотики, знищуючи бактерії в сечових шляхах і не даючи інфекції поширитися по всьому організму. Попередження: дані рослини не замінюють справжні антибіотики. Самолікування може бути небезпечним! Дотримуйтеся рекомендацій лікаря.

Джерело: fakty.ictv.ua