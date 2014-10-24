Кращий рецепт проти денної сонливості
Побалуйте себе чарівним рецептом імбирного чаю
Ви замерзли на вулиці і на роботі вас постійно хилить на сон? Тоді побалуйте себе чарівним рецептом імбирного чаю! Такий напій активізує обмін речовин і зміцнює імунітет, а також сприяє виведенню шлаків і токсинів з усього організму, пише goodhouse.com.ua. У нього багато корисних властивостей, але головне - імбирний чай позбавить вас від постійної сонливості і безпричинного нездужання!
На 0,5 літра води вам знадобиться:
свіжий корінь імбиру (3-4 см)
кардамон - 2 стручки
щіпка кориці
1 ч. ложка зеленого чаю
3 ч. ложки квіткового меду (можна і більше)
гвоздика (за бажанням)
половина лимона
1. Доведіть воду до кипіння і додайте туди всі інгредієнти, крім меду.
2. Варіть 3-4 хвилини на середньому вогні, а потім дайте трохи охолонути. Мед додавайте тільки в теплий чай.