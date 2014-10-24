Кращий рецепт проти денної сонливості

Ви замерзли на вулиці і на роботі вас постійно хилить на сон? Тоді побалуйте себе чарівним рецептом імбирного чаю! Такий напій активізує обмін речовин і зміцнює імунітет, а також сприяє виведенню шлаків і токсинів з усього організму, пише goodhouse.com.ua. У нього багато корисних властивостей, але головне - імбирний чай позбавить вас від постійної сонливості і безпричинного нездужання!

На 0,5 літра води вам знадобиться:

свіжий корінь імбиру (3-4 см)

кардамон - 2 стручки

щіпка кориці

1 ч. ложка зеленого чаю

3 ч. ложки квіткового меду (можна і більше)

гвоздика (за бажанням)

половина лимона

1. Доведіть воду до кипіння і додайте туди всі інгредієнти, крім меду.

2. Варіть 3-4 хвилини на середньому вогні, а потім дайте трохи охолонути. Мед додавайте тільки в теплий чай.