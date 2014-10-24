Чисте повітря дуже важливе для здорової вагітності

Нове дослідження надає переконливі докази того, що забруднення повітря має довгострокові наслідки для вагітних жінок і їхніх дітей, пише nature.health-ua.org.

Фахівці Центру з досліджень у галузі екологічної епідеміології в Іспанії протестували функцію легенів 620 дітей, коли вони досягли віку 4 років, а також оцінювали рівень експозиції забруднюючих речовин у їх матерів. Зокрема, дослідники реєстрували протягом другого триместру вагітності рівні двоокису азоту і бензолу.

Вчені порівняли показники функції легень у дітей з однолітками, які народилися у жінок, які проживали в більш благополучних екологічних регіонах.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Thorax, діти матерів, що піддавалися потужному впливу токсинів з повітря під час вагітності, схильні до підвищеного ризику пошкодження легенів. Зокрема, вплив бензолу підвищує цей ризик на 22%, двоокису азоту - на 30%.

Взаємозв'язок між впливом високих рівнів забруднюючих речовин у повітрі в період вагітності і порушеною функцією легенів у дітей був найбільш виражений серед бідних учасників та алергіків.