Колишні високопосадовці МОЗ причетні до організації виготовлення фальсифікованих ліків

Колишні високопосадовці Міністерства хорони здоров’я України причетні до організації виготовлення фальсифікованих ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко сьогодні на брифінгу в Києві.

«СБУ має відношення до розслідування масштабних зловживань в МОЗ за попереднього уряду. Ми маємо відношення до того, що зупинені нарешті та зруйновані підпільні лабораторії, які діяли цинічно в підвалах державних установ МОЗ і виробляли фальсифіковані, фактично з крохмалю таблетки та ліки і потім реалізовували їх для наших громадян», - зазначив він.

«Справа стосовно колишніх високопосадовців МОЗ і не тільки міністра Богатирьової, там є заступники та інші. Це та справа, де працює і СБ під керівництвом ГПУ», - додав Наливайченко.

«Ми вважаємо, що доказова база, яка нами зібрана чітко дає нам обґрунтовані підстави вважати, що попереднє керівництво МОЗ точно знало про це і є співорганізатором такої діяльності», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура України оголоcила в розшук колишнього віце-прем’єр-міністра України - міністра охорони здоров’я України Раїсу Богатирьову.

ГПУ встановлено, що колишній віце-прем’єр-міністр України - міністр охорони здоров’я, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, в особистих інтересах та інтересах третіх осіб, використовуючи надані повноваження всупереч інтересам служби, заволоділа бюджетними коштами у сумі понад 6 млн грн.

20 жовтня екс-главі МОЗ винесено повідомлення про підозру у вчиненні вказаного злочину.

21 жовтня 2014 року її оголошено у розшук постановою слідчого Генеральної прокуратури, а 23 жовтня судом надано дозвіл на затримання вказаної особи та доставлення до суду для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підкреслили в ГПУ.

Крім того, цього ж дня суд виніс постанову про накладення арешту на майно екс-міністра та її чоловіка, а саме: 3 квартири в Києві, апартаменти в м. Ялта і 3 будинки в с. Підгірці Обухівського району Київської області.

Наразі вживаються заходи щодо притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зазначається в повідомленні.