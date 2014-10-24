Яценюк доручив перевірити наявність ліків у регіонах

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, відповідне доручення він дав сьогодні на засіданні уряду.

Яценюк відзначив важливість робочої поїздки в.о. міністра охорони здоров’я Василя Лазоришинця до зони проведення антитерористичної операції минулого тижня, зазначивши, що попереднє керівництво міністерства, на жаль, цього не робило.

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Прем’єр-міністр доручив керівнику МОЗ разом із медичною службою Міністерства оборони взяти на особливий контроль забезпечення медичними препаратами в зоні АТО.

Він попросив Лазоришинця дати доручення головам обласних державних адміністрацій і обласним управлінням охорони здоров'я «пройтися безпосередньо по лікарнях, зустрітися з людьми і дати звіт про те, що реально відбувається, чи люди отримали лікарські засоби».

Також Яценюк доручив секретаріату Кабінету міністрів забезпечити роботу гарячої лінії для збору інформації, «чи доставлені медпрепарати безпосередньо до областей внаслідок перерозподілу і придбання додаткових обсягів».

Наступного тижня, за його словами, уряд разом із МОЗ, Держлікслужбою та Мінекономіки займатиметься вирішенням питання цін на ліки та медпрепарати.