Мешканці Донбасу отримають 200 тис гуманітарних наборів від Ріната Ахметова

До кінця тижня в регіон доставлять більше 200 тисяч гуманітарних наборів, в тому числі 11 тисяч дитячих наборів у рамках проекту Ріната Ахметова «Допоможемо дітям». Основна частина дитячих наборів буде відправлена в Донецьк. Також волонтери будуть робити все можливе, щоб доставити 1,5 тисячі наборів для дітей у Краснодоні, де критична ситуація через повну відсутність виплат, та жодного разу не вдавалося доставити гуманітарну допомогу.

За підрахунками Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, в зоні АТО - близько 40 тис. дітей у віці до 2-х років, чиї батьки не можуть забезпечити їх найнеобхіднішим - дитячим харчуванням, підгузками, ліками. Тому в складі дитячого набору - дитячі суміші та каші, овочеві і фруктові пюре, дитячі соки і підгузки.

До складу 150 тисяч продуктових наборів, які будуть направлені в Донецьк, окрім традиційних олії, круп, консервів, борошна, цукру, печива, згущеного молока, входять в цей раз також каші швидкого приготування. Це дозволяє готувати їжу в умовах відсутності електрики. Інші продукти будуть передані в Маріуполь, Дзержинськ, Артемівськ, Сніжне, Костянтинівку, смт. Новогородское Донецької області та Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Краснодон, Станично-Луганський район, Щастя Луганської області.

Черговий рейс відправиться на Донбас на наступному тижні. Всього Гуманітарних Штабом в регіон доставлено понад 620 тис. гуманітарних наборів для найбільш незахищених категорій мешканців і вимушених переселенців - літніх людей, інвалідів, тяжко хворих, для прийомних та багатодітних сімей. До кінця року, відповідно до завдання, поставленого Рінатом Ахметовим, Гуманітарний рейс принесе людям не менше 1 мільйона пакетів.

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Довідка:

Гуманітарний штаб «Допоможемо» при Фонді Ріната Ахметова працює за чотирма напрямками: евакуація людей із зони військових дій; розміщення переселенців; надання гуманітарної, в тому числі медичної, допомоги; надання адресної допомоги.

При Гуманітарному штабі працює єдиний багатоканальний телефон 0 800 50 9001 та адресу електронної почтыhelpdonbass@fdu.org.ua. Дзвінки на гарячу лінію безкоштовні.