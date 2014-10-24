За два дні у регіони поставлено ліків та вакцин на суму 657 тис грн
17:55, 24 жовтня 2014Країна
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Державне підприємство «Укрвакцина» з 22 до 24 жовтня поставило в області лікарські засоби, згідно з бюджетною програмою, на загальну суму 657 тис. грн
Фото УНИАН
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
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Зокрема, поставлено медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, на суму понад 617 тис. грн та імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення на суму 39 тис. 589 грн.
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