За два дні у регіони поставлено ліків та вакцин на суму 657 тис грн

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

Читайте такожМОЗ відкрило «гарячу телефонну лінію» щодо забезпечення регіонів ліками

Зокрема, поставлено медикаменти для дітей, хворих на хронічний вірусний гепатит, на суму понад 617 тис. грн та імунобіологічні препарати для проведення імунопрофілактики населення на суму 39 тис. 589 грн.