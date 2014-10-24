Скарга ТОВ «ТВА-Груп» заблокувала закупівлю глюкометрів для хворих на діабет

Як повідомили УНІАН у МОЗ, тест-смужки та тест-системи на загальну суму близько 20 млн грн. заблокувала компанія ТОВ «ТВА-Груп».

Як інформувало Міністерство охорони здоров’я України, цього тижня мали відбутися розкриття пропозицій по державним закупівлям за 8 напрямкам загальнодержавних лікувальних програм із загальною кількістю 58 лотів, зокрема: туберкульоз, цукровий діабет, доросла онкологія, доросла гемофілія, донорство та ін.

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Однак, вчора до Антимонопольного комітету надійшла чергова скарга, яка заблокувала проведення торгів за напрямком «Цукровий діабет» на загальну суму 19,6 млн грн. Відповідно процедура закупівлі глюкометрів та тест-смужок призупинена. На думку фахівців тендерного комітету МОЗ України, це штучне затягування держзакупівель, оскільки пункти, за якими чергова фірма подала скаргу, вже розглядались на засідання АМКУ.

МОЗ України сподівається на оперативне розв’язання цього питання, враховуючи соціальну важливість закупівель зазначених медичних виробів.