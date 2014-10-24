Ректор Донецького медуніверситету Думанський: Я завжди буду громадянином України
Сьогодні ректор Донецького національного медичного університету імені М. Горького Юрій Думанський оприлюднив заяву, яка була розміщена на сайті Донецького національного медичного університету
МОЗ України надає повний текст заяви в оригіналі.
Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты!
В это непростое время, когда решается судьба не только Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, но и всего государства, я решил обратиться к Вам как легитимно избранный ректор и высказать свое личное мнение о ситуации которая сложилась вокруг нашей ALMA MATER, которой я посвятил более 30 лет своей профессиональной деятельности. Тем более, что последнее время на различных сайтах в соцсетях появилось много сообщений, которые я якобы высказывал, но к которым я реально никакого отношения не имею.
В настоящее время на ВУЗ находиться на территории, неподконтрольной Украине. В этой связи руководство государства на уровне Кабинета Министров рекомендовало профильным министерствам перевести все ВУЗы, находящиеся в этой зоне за пределы проведения АТО. При этом переехав на новое место, учебное заведение должно получить новый юридический адрес и оформить соответствующие документы, дающие право распоряжаться финансами университета, начислять зарплату, стипендии, осуществлять коммунальные платежи и другие выплаты, а также осуществлять учебный процесс и выдавать дипломы соответствующего образца государства Украина.
Безусловно, сразу наладить быт сотрудников и студентов, организовать учебный процесс будет довольно сложно но с моей точки зрения реально при наличии сподвижников, готовых взять на себя все тяготы этой нелегкой работы.
Понимание этого вопроса и конкретные предложения мною были получены и в г.Мариуполе и в г.Краматорске. Принципиальное согласие получено и в министерстве здравоохранения и министерстве образования и науки Украины.
В то же время как следует из выступлений руководителей соответствующих ведомств в Киеве, а также письма Минздрава Украины от 10.10.2014 года - ВУЗы оставшиеся на неподконтрольной территории, будут лишены лицензии со всеми вытекающими отсюда последствиями (запрет на выдачу диплома украинского образца, отсутствие бюджетного финансирования, прекращения выплат зарплат и стипендий и т.д.).
Несмотря но мои неоднократные обращения к руководителям ряда структурных подразделений нашего университета, ректорат нашего ВУЗа, 21 октября этого года принял большинством голосов решение обратиться к Президенту Украины, министру здравоохранения Украины, причем не от своего имени, а от имени студентов, сделав их главным действующим лицом, с просьбой сохранить наш ВУЗ де факто и де юре в том положении, в котором он сейчас находиться.
Я как ректор, не могу согласиться с тем, что наш университет будет подчинен правительству ДНР, будет получать там зарплату, вручать непризнанные дипломы. Кстати хочу заметить, что такая работа соответствующими органами ДНР уже активно ведется. У нас изъяли гербовую печать, уставные документы, дали указание до 30.10.2014 открыть новые бухгалтерские счета и срочно переоформить все юридические документы.
Кроме того, следует учесть и тот факт, что в ВУЗе реально осталось порядка 1500-1700 студентов из почти 6000. Следовательно в этом случае станет вопрос о сокращении большинства кафедр и порядка 70% сотрудников, т.к. количество ставок определяется количество обучающихся. Кстати, к сведению, уже сегодня университет покинули целый ряд заведующих кафедр и сотрудников. Могу назвать лишь некоторые, известные вам фамилии - профессора Юлиш, Чурилина, Нагорная, Буряк, Зяблицев, Серняк, Дядык, Натрус, Зенин. Не хочу называть фамилии тех, кто собирается это сделать в ближайшее время.
Больше всего в этой ситуации меня волнует будущее наших студентов и судьба наших сотрудников одного из лучших университетов Украины.
Еще раз хочу подчеркнуть, что я никогда не пойду на компромисс со своей совестью. Я есть и всегда буду гражданином Украины.
В этой ситуации каждый из присутствующих в этом зале сам решает свою судьбу. С кем он сегодня и кем он себя видит в будущем .
C уважением, Юрий Думанский