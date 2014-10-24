Ректор Донецького медуніверситету Думанський: Я завжди буду громадянином України

МОЗ України надає повний текст заяви в оригіналі.

Уважаемые коллеги!

Дорогие студенты!

В это непростое время, когда решается судьба не только Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького, но и всего государства, я решил обратиться к Вам как легитимно избранный ректор и высказать свое личное мнение о ситуации которая сложилась вокруг нашей ALMA MATER, которой я посвятил более 30 лет своей профессиональной деятельности. Тем более, что последнее время на различных сайтах в соцсетях появилось много сообщений, которые я якобы высказывал, но к которым я реально никакого отношения не имею.

В настоящее время на ВУЗ находиться на территории, неподконтрольной Украине. В этой связи руководство государства на уровне Кабинета Министров рекомендовало профильным министерствам перевести все ВУЗы, находящиеся в этой зоне за пределы проведения АТО. При этом переехав на новое место, учебное заведение должно получить новый юридический адрес и оформить соответствующие документы, дающие право распоряжаться финансами университета, начислять зарплату, стипендии, осуществлять коммунальные платежи и другие выплаты, а также осуществлять учебный процесс и выдавать дипломы соответствующего образца государства Украина.

Безусловно, сразу наладить быт сотрудников и студентов, организовать учебный процесс будет довольно сложно но с моей точки зрения реально при наличии сподвижников, готовых взять на себя все тяготы этой нелегкой работы.

Понимание этого вопроса и конкретные предложения мною были получены и в г.Мариуполе и в г.Краматорске. Принципиальное согласие получено и в министерстве здравоохранения и министерстве образования и науки Украины.

В то же время как следует из выступлений руководителей соответствующих ведомств в Киеве, а также письма Минздрава Украины от 10.10.2014 года - ВУЗы оставшиеся на неподконтрольной территории, будут лишены лицензии со всеми вытекающими отсюда последствиями (запрет на выдачу диплома украинского образца, отсутствие бюджетного финансирования, прекращения выплат зарплат и стипендий и т.д.).

Несмотря но мои неоднократные обращения к руководителям ряда структурных подразделений нашего университета, ректорат нашего ВУЗа, 21 октября этого года принял большинством голосов решение обратиться к Президенту Украины, министру здравоохранения Украины, причем не от своего имени, а от имени студентов, сделав их главным действующим лицом, с просьбой сохранить наш ВУЗ де факто и де юре в том положении, в котором он сейчас находиться.

Я как ректор, не могу согласиться с тем, что наш университет будет подчинен правительству ДНР, будет получать там зарплату, вручать непризнанные дипломы. Кстати хочу заметить, что такая работа соответствующими органами ДНР уже активно ведется. У нас изъяли гербовую печать, уставные документы, дали указание до 30.10.2014 открыть новые бухгалтерские счета и срочно переоформить все юридические документы.

Кроме того, следует учесть и тот факт, что в ВУЗе реально осталось порядка 1500-1700 студентов из почти 6000. Следовательно в этом случае станет вопрос о сокращении большинства кафедр и порядка 70% сотрудников, т.к. количество ставок определяется количество обучающихся. Кстати, к сведению, уже сегодня университет покинули целый ряд заведующих кафедр и сотрудников. Могу назвать лишь некоторые, известные вам фамилии - профессора Юлиш, Чурилина, Нагорная, Буряк, Зяблицев, Серняк, Дядык, Натрус, Зенин. Не хочу называть фамилии тех, кто собирается это сделать в ближайшее время.

Больше всего в этой ситуации меня волнует будущее наших студентов и судьба наших сотрудников одного из лучших университетов Украины.

Еще раз хочу подчеркнуть, что я никогда не пойду на компромисс со своей совестью. Я есть и всегда буду гражданином Украины.

В этой ситуации каждый из присутствующих в этом зале сам решает свою судьбу. С кем он сегодня и кем он себя видит в будущем .

C уважением, Юрий Думанский