Спалахи кору вже "не зупинимо": Богомолець радить звернути увагу на інші небезпечні хвороби (відео)

Богомолець зазначила, що зараз в Україні від дифтерії вакциновано лише 48%, а від поліомієліту – 47%.

В Україні менше 50% вакцинації на такі захворювання як дифтерія та поліомієліт, але епідеміям цих смертельних хвороб ще можна запобігти.

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1" заявила нардеп, голова комітету Верховної Ради з охорони здоров'я Ольга Богомолець.

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"Сьогодні потрібно говорити не про кір, треба говорити людям правду, що ми епідемію, спалахи кору не зупинимо. Але сьогодні ми можемо не допустити виникнення в Україні дифтерії та поліомієліту, смертельних інфекцій", - каже вона.

Богомолець зазначила, що зараз в Україні від дифтерії вакциновано лише 48%, а від поліомієліту – 47%. Нардеп вважає таку ситуацію катастрофою.

Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні залишається напруженою.