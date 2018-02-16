Вакциновані люди хворіють, але не помирають - Богомолець

Нардеп зазначила, що вона та її діти мають усі необхідні щеплення.

Народний депутат України, голова комітету Верховної Ради Ольга Богомолець стверджує, що вона вакцинована і ревакцинована вчасно, і всі її четверо дітей отримали усі щеплення відповідно до календаря щеплень.

Про це вона сказала в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1". За її словами, навіть після щеплення вона хворіла на захворювання, від яких прививалась. Але, каже Ольга Богомолець, вакцинація все ж допомагає організму боротися із хворобою.

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"Так, люди вакциновані хворіють, але не помирають", - сказала вона,

Втім, експерт Захар Мілютін у студії зауважив, що на Одещині від кору померла 17-річна дівчина, яка була двічі щеплена.

Раніше повідомлялося, що ситуація із захворюваністю на кір в Україні залишається напруженою. Проте станом на 8 лютого лікарі вперше за період спалаху зафіксували зменшення на 14% кількості нових пацієнтів – на кір захворіли 798 людей, серед яких 287 дорослих і 511 дітей. Усього за 2018 рік на кір захворіли 4298 людей – 1423 дорослих і 2875 дітей. Довелося госпіталізувати 2872 осіб. Від початку року від ускладнень кору померло п’ятеро – троє дітей і двоє дорослих.