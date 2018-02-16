В Україні схвалено Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я до 2030 року.

Документ спрямований на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною.

Уряд схвалив Концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року.

Метою документа є створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості та дотримання прав і свобод людини.

Читайте такожУкраїна посідає перше місце у Європі щодо захворюваності на психічні розлади - МінсоцполітикиОчікується, що виконання Концепції сприятиме посиленню ролі громадського сектору в системі охорони психічного здоров’я; приведення стандартів освіти в сфері охорони здоров’я у відповідність до міжнародних стандартів; забезпечення доступності допомоги щодо психічного здоров’я на рівні територіальних громад; створення служби судової психіатрії; поетапне упровадження державних гарантій щодо підтриманого проживання, асистованого працевлаштування осіб із психічними та інтелектуальними порушеннями; зменшення рівня смертності внаслідок самогубств та нещасних випадків тощо.

Також документ спрямований на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншої сторони, яка передбачає зосередження зусиль сторін на зміцненні системи охорони здоров’я України та її потенціалу, зокрема шляхом впровадження реформ.