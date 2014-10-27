На виборчих дільницях у день виборів померли 4 людей

В день парламентських виборів 26 жовтня на виборчих дільницях померли 4 людей.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

«На виборчих дільницях, на жаль, були зафіксовані смерті людей. Зафіксовано 4 таких випадки», - йдеться повідомленні.

Всього до органів внутрішніх справ у день виборів станом на 21.00 надійшло 597 повідомлень про події, пов’язані з виборчим процесом.

Із них у 51 випадку йдеться про підкуп виборців. Зафіксовано також 68 фактів розповсюдження агітаційних матеріалів, 33 - пошкодження бюлетенів, 22 - розповсюдження неправдивих відомостей та 20 повідомлень про замінування.

У місті Харків працівники міліції у підвалі школи № 103 (просп. Тракторобудівників, 110), де розташовуються виборчі дільниці №№ 631458 – 631461 виборчого округу № 170, виявили гранату "РГД-42" із викрученим запалом, який лежав поруч. Гранату із запалом вилучено.

У тій же школі працівники міліції затримали чоловіка, у якого вилучено автомат АКС-74У № 696034 з 2-ма магазинами до нього та 30 набоїв. Затриманий доставлений до Московського райвідділу внутрішніх справ.

Правоохоронці зафіксували також неправомірні дії членів виборчих комісій. Таких випадків відомо щонайменше три.

Зокрема, у Вінницькій області в селі Кам’яногірка на виборчій дільниці №050874 секретар ДВК кинула в скриньку для голосування декілька бюлетенів одразу. В Києві, в Оболонському районі, голова окружної виборчої комісії № 217 (вул. Героїв Дніпра, 32-Г) (представник Соціалістичної партії України) допустив в серверну ОВК двох невідомих, йдеться в повідомленні.